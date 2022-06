Tabor zapustil prvi strelec, klub o težkih časih: Nikoli nismo skrivali težav

"Dino Stančič je produkt domače nogometne šole in je večino dosedanje kariere odigral za svoj domači klub. V zadnjih sezonah je bil nepogrešljiv člen prve ekipe rdeče-črnih in občasni kapetan. V dresu Tabora je odigral 142 tekem in dosegel 30 zadetkov. Po petih letih si je zaželel novih izzivov in tako po poteku pogodbe zapušča tabor rdeče-črnih. Dino, iskrena hvala za vso predanost v vseh teh letih. Želimo ti veliko sreče tako na nogometnih igriščih kot izven njih in kar je najpomembneje - še veliko zadetkov," so zapisali pri Taboru.

Po koncu sezone je klub sicer zapustila kopica nogometašev. Vid Koderman, Mateo Monjac in Altin Kryeziu so se po končani posoji vrnili v svoje matične klube, odšli pa so Rodrigue Bongongui, Kevin Doukoure Grobry, Tino Sven Sušić, Keita Mory, Hugo Komano, Marko Krivičić, Klemen Nemanič in Blaž Urh.

"Zapisi ne prikazujejo dejanskega stanja"

V medijih so se pred časom pojavili zapisi o finančnih težavah kluba, igralci naj bi bili dolgo brez plač, na kar so se odzvali tudi pri Taboru.

"NK Tabor Sežana obžaluje zapise, ki se v teh dneh pojavljajo v medijih, saj so le deloma resnični in ne prikazujejo dejanskega stanja v klubu. V klubu nismo nikoli skrivali težav, s katerimi se je soočala članska ekipa kluba v preteklem obdobju, pri čemer smo predvsem finančne zamude skrbno naslovili in že v mesecu marcu predstavili zaposlenim natančen terminski plan sanacije, ki se ga vseskozi držimo in bo do konca poletja tudi uspešno zaključen," so pojasnili pri Taboru.

"Pokazale so se pomanjkljivosti trenutnega poslovnega modela"

"V pretekli sezoni so se pokazale pomanjkljivosti trenutnega poslovnega modela kluba, katerega bomo pred nadaljevanjem prvoligaškega tekmovanja prilagodili aktualnemu stanju v slovenskem nogometu ter zagotovili nemoteno delovanje ter konkurenčnost članskega moštva tudi v prihodnje," so dodali.

V klubu so tudi poudarili, da so od leta 2016 prehodili dolgo in zahtevno pot od tretje do prve lige, v kateri bo v sezoni 2022/23 nastopal četrto sezono zaporedoma. "In res lahko to zgodbo uvrstimo v kategorijo 'na meji čudeža'. Lokalno okolje v tem času le s težavo sledi vzponu kluba tako na poslovnem kot tudi na infrastrukturnem področju in zato ima klub v primerjavi z ostalimi prvoligaši nekoliko več izzivov. Kljub vsemu pa so vidni tudi premiki na bolje, saj ravno v teh dneh občina pričenja z gradnjo reflektorjev na stadionu Rajko Štolfa," so zaključili Kraševci.