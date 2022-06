Tretja okrepitev na Bonifiki povratnik v prvo ligo

Podprvak FC Koper je podpisal še tretjo okrepitev in tudi ta nogometaš se je v slovenski ligi že izkazal. Po Žanu Benedičiču in Michaelu Pavloviću je na Bonifiko prišel še Dario Kolobarić.

Koprčani so dobili pomembno okrepitev pred novo sezono. Do konca leta 2024 bo rumeno-modre barve branil Dario Kolobarić. "Veseli nas izjemno velika želja 22-letnega slovenskega napadalca po prestopu v Koper," so v sporočilu za javnost zapisali pri FC Koper. Nazadnje je branil barve beloruskega Šahtjorja iz Soligorska. Kolobarić je v sezoni 2020/2021 opozoril nase v dresu Domžal, ko je zabil 12 golov in je ob prestopu v Belorusijo obogatil denarnico domžalskega kluba.