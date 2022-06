Nogometna tržnica je v polnem zamahu in zato spremljamo vroče dogajanje na trgu. Drugo poletno okrepitev so predstavili v NK Domžale. To je, kot pišejo, eden najbolj talentiranih branilcev z območja Balkana, Andrej Đurić. Celotno sezono bo za Domžale igral kot posojeni nogometaš Crvene zvezde.

Andrej Đurić prihaja iz Crvene zvezde. marca je debitiral za njeno člansko ekipo. Ima 18 let in 192 centimetrov in je tudi član srbske reprezentance do 19 let, s katero bo v naslednjih dneh igral na evropskem prvenstvu.

🔴⚪️ Iz Crvene zvezde v Domžale! Ob Kamniško Bistrico prihaja eden najbolj talentiranih mladih branilcev s področja Balkana!



Več o prestopu: https://t.co/qiue8tEIya#DjuricDobrodosel 🇷🇸 pic.twitter.com/P1DFPqpF7W — NK Domžale (@NKDomzale) June 16, 2022

"Zelo smo veseli, da smo se s klubom, kot je Crvena zvezda uspešno dogovorili za sodelovanje. Do tega prestopa bi moralo priti sicer že lansko poletje, a stvari se tedaj niso poklopile in ko, se je znova ponudila priložnost, nisem okleval. Potrebujemo branilce, zato smo se odločili, da v svoje vrste pripeljemo zelo perspektivnega igralca, ki kljub mladosti lahko ekipi nemudoma pomaga. Govora je o super talentu, ki je že zaigral za prvo moštvo velikana iz Srbije. To veliko pove," je dejal športni direktor Domžal Senijad Ibričić.

Luis Suarez po 16 letih zapušča Evropo

Foto: Reuters Čeprav se je namigovalo, da bi se lahko Luis Suarez vrnil na Otok in okrepil katerega izmed angleških premierligašev, je urugvajski nogometni zvezdnik sprejel odločitev, da se po 16 letih vrača v Južno Ameriko. Konec junija mu bo potekla pogodba z madridskim Atleticom, pri katerem je sodeloval tudi s kapetanom slovenske reprezentance Janom Oblakom, nato pa se bo 35-letni napadalec preselil v Buenos Aires. V argentinski prestolnici naj bi, o tem poročaju tudi vodilni argentinski mediji, okrepil napad klubskega velikana River Plate.

Suarez bo prišel v Argentino kot prost igralec, v napadu Riverja pa bo skušal zapolniti vrzel po odhodu 22-letnega Juliana Alvareza, ki bo najverjetneje nadaljeval nogometno pot pri angleškem prvaku Manchester Cityju.

De Sciglio ostaja pri Juventusu

29-letni branilec Juventusa in italijanski reprezentant Mattia De Sciglio je podaljšal sodelovanje z italijanskim velikanom do leta 2025.

Italijanski mediji poročajo, da bo v prihodnjih treh letih prejemal nekoliko nižjo plačo. Na leto bo namesto 2,7 milijona evrov bogatejši za poldrugi milijon evrov.

Ljubljančani podaljšali s Križanom

Slovenski nogometni prvoligaš Bravo iz Ljubljane je podaljšal pogodbo z Mitjo Križanom. Igralec, ki se je iz Brava za nekaj časa preselil v Belgijo k Lommelu kot napadalec, je v pretekli sezoni igral eno ključnih vlog v obrambi ljubljanske ekipe, s katero je podaljšal sodelovanje za najmanj dve sezoni, so sporočili iz kluba.

✍️ Pogodba do konca sezone 2023/24.



🗣 Mitja Križan v NK Bravo ostaja še najmanj 2 sezoni. V Belgijo je Križo odšel kot napadalec, ob vrnitvi na ŽAK pa je postal eden izmed ključnih stebrov obrambe 🟡🔵. pic.twitter.com/ZDlVYs6P9C — NK Bravo (@NKBravo) June 15, 2022

Križan je, kot so pojasnili pri Bravu, v pretekli sezoni v Prvi ligi Telemach in pokalu Pivovarne Union zbral 39 nastopov in 3.420 minut. "S tem je tudi prevzel prvo mesto po številu odigranih tekem in minut za NK Bravo v eni sezoni. V lanski sezoni se je podpisal pod en zadetek in dve asistenci v Prvi ligi Telemach, v polno pa je meril tudi na četrtfinalu pokala proti Muri," so še zapisali pri Bravu.

Radomljani sklenili dogovor s Kolarjem

Njihov tekmec iz prvoligaške konkurence Radomlje pa je podpisal profesionalno pogodbo z Anžetom Kolarjem. Vezist, ki bi lahko igral tudi na položaju bočnega branilca, je v prejšnji sezoni nastopal za mladinsko ekipo.

NK Radomlje je sklenil profesionalno pogodbo z mladim vezistom Anžetom Kolarjem 📄✍️



Osemnjastletnik, ki lahko igra tudi na položaju bočnega branilca, je v lanski sezoni nastopal za mladinsko ekipo, debitiral pa je tudi za člansko moštvo 💪



💛🖤#hocemozmoremosmo pic.twitter.com/O2smiyrdRz — NK Radomlje (@NKRadomlje) June 15, 2022

Za selekcijo do devetnajst let je zbral 24 nastopov in dosegel en zadetek. V mladinskem moštvu je opravljal tudi vlogo kapetana, že v jesenskem delu prvoligaškega tekmovanja pa je debitiral tudi za člansko ekipo.