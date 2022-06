Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometna tržnica je v polnem zamahu in tudi danes spremljamo vroče dogajanje na trgu.

Domžalčani in Koprčani predstavili okrepitve

Prva okrepitev Domžal pred novo nogometno sezono je 1,95 metra visoki 27-letni reprezentant Dominikanske republike Christian Junior Schoissengeyr Acosta, ki igra na mestu osrednjega branilca. Tudi zasedba iz Kopra, slovenski pokalni prvak, je dobila prve okrepitve za novo sezono. Konkurenco v vratih bo povečal Klemen Hvalič, klub pa sta danes okrepila še Žan Benedičič in Michael Pavlović.

Schoissengeyr, ki je z Domžalčani sklenil enoletno pogodbo, je v prejšnji sezoni igral za dunajsko Austrio, tretjeuvrščeno moštvo avstrijske lige. Schoissengeyr je nastopil na 14 ligaških tekmah Austrie, dvakrat je zaigral tudi v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Pred tem je tri sezone nosil dres graškega Sturma, nogometno izobrazbo pa je dokončal v dunajskem Rapidu.

🤝 Po štirih podaljšanjih sledi prva novost. Naš novi osrednji branilec je postal 195 centimetrov visoki Christian Junior Schoissengeyr, ki je nazadnje nastopal za dunajsko Austrio!



Več na: https://t.co/MnsGXazrEQ#WelcomeChristian 🇩🇴🇦🇹 pic.twitter.com/bFHJky64WC — NK Domžale (@NKDomzale) June 15, 2022

Novinec Domžalčanov se je rodil avstrijskemu očetu in domačinki z Dominikanske republike, a se je že pri treh letih starosti preselil v Avstrijo, kjer je odraščal in bil obenem član mlade reprezentance. Zato ne sodi med tuje nogometaše, ima tudi avstrijski potni list.

Dva nova obraza na Bonifiki: dobrodošla Žan in Michael ! 26-letni vezni igralec, Žan Benedičič, ki je nazadnje igral v... Objavil/a FC Koper dne Sreda, 15. junij 2022

Tudi igralci Kopra, slovenski pokalni prvaki, so dobili prve okrepitve za novo sezono. Klemen Hvalič je 20-letni vratar iz Nove Gorice, ki je nazadnje branil barve italijanskega Empolija, s Koprčani pa je podpisal triletno pogodbo, so zapisali na uradni strani primorskega prvoligaša. Ob tem pa sta klub okrepila še 26-letni vezni igralec, Žan Benedičič, ki je nazadnje igral v Celju in je podpisal dvoletno pogodbo, eter 21-letni levi bočni branilec, Michael Pavlović, ki je v Koper prišel iz Olimpije. Podpisal je triletno sodelovanje.