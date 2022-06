Slovenska reprezentanca je junijski ciklus lige narodov končala z nedeljskim remijem proti Srbiji. Pod vodstvom Boštjana Cesarja je v polnih Stožicah po prvem polčasu zaostajala z 0:2, a nato po zadetkih Adama Gnezde Čerina in Benjamina Šeška, izenačila na 2:2. V ponedeljek je Hrvaška z golom Luke Modrića prvič v zgodovini premagala Francijo in na najlepši način proslavila 110 let hrvaške nogometne zveze. Italija, ki sestavlja novo reprezentanco, je v torek občutila moč Nemčije. Elf je slavil s 5:2. A v skupini 3 lige 1 vodi Madžarska, ki je z 4:0 zmagala v Angliji.

Zmaga za Hrvaško. Foto: Reuters V ponedeljek zvečer sta bili v središču pozornosti Francija in Hrvaška. Prejšnji teden sta se pomerili v Splitu, obračun pa se je končal brez zmagovalca (1:1). Slovenski sosedi do večernega srečanja niso še nikoli v zgodovini premagali galskih petelinov, ki bodo letos v Katarju branili naslov svetovnih prvakov, a to se je zdaj spremenilo.

Hrvati so povedli že v 5. minuti, ko je po prekršku Ibrahimaja Konateja 11-metrovko izkoristil Luka Modrić. Francozi so nato prevzeli pobudo, Hrvati pa so z disciplinirano igro branili prednost. Tudi v nadaljevanju so bili boljši Francozi, najlepšo priložnost je v 61. minuti zapravil Kylian Mbappe, izkazal pa se je tudi vratar Ivica Ivušić. Na drugi strani je v 72. minuti zagrozil Lovro Majer. Francozi so še enkrat pritisnili, a je izid ostal nespremenjen. Kapetan vatrenih je bil na koncu edini strelec na tekmi, tako da so se Hrvati veselili sploh prve zmage nad Francozi. In to prav na dan, ko njihova nogometna zveza praznuje 110 let.

Haris Seferović se je vpisal v zgodovino kot strelec najhitrejšega zadetka v ligi narodov. Foto: Reuters V elitni skupini A2 je prišlo v nedeljo do menjave na vrhu. Španci so bili doma boljši od Češke, Portugalcem pa se je ponesrečilo gostovanje v Švici, kjer je mrežo evropskih prvakov iz leta 2016 že v 1. minuti zatresel Haris Seferović. Napadalec Benfice je za zadetek potreboval le 57 sekund in poskrbel za najhitrejši gol v zgodovini tekmovanja. Švicarji so zadržali prednost do konca in tako osvojili prve točke v letošnjem tekmovanju.

Slovenci po preobratu remizirali s Srbi

Skupina B4 je bila dejavna v nedeljo, Slovenija je brez kaznovanega dvojca (manjkala sta Petar Stojanović in Miha Blažič) v polnih Stožicah, v katerih ni manjkalo zlasti bučnih srbskih navijačev, po zaostanku z 0:2 remizirala z udeleženko letošnjega SP Srbijo.

Slovensko zasedbo je ob odsotnosti Matjaža Keka, ki je bil pred dnevi pozitiven na testiranju za novi koronavirus, znova vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar in spravil selektorja Srbije Dragana Stojkovića v slabo voljo. Srbom se je nasmihala zmaga, po prvem polčasu so vodili z 2:0 in predvladovali na igrišču, a so gostitelji v nadaljevanju krenili furiozno in zgolj v devetih minutah izenačili na 2:2!

Veselje 19-letnega dragulja slovenskega nogometa Benjamina Šeška po izenačujočem zadetku za 2:2. Foto: Grega Valančič/Sportida

V polno sta zadela Adam Gnezda Čerin in Benjamin Šeško ter poskrbela za prvo domačo točko Slovenije, odkar nastopa v drugi najmočnejši skupini lige narodov. S tem so se Slovenci delno oddolžili Srbiji za prepričljiv poraz v Beogradu (1:4).

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 64 2 / 64 3 / 64 4 / 64 5 / 64 6 / 64 7 / 64 8 / 64 9 / 64 10 / 64 11 / 64 12 / 64 13 / 64 14 / 64 15 / 64 16 / 64 17 / 64 18 / 64 19 / 64 20 / 64 21 / 64 22 / 64 23 / 64 24 / 64 25 / 64 26 / 64 27 / 64 28 / 64 29 / 64 30 / 64 31 / 64 32 / 64 33 / 64 34 / 64 35 / 64 36 / 64 37 / 64 38 / 64 39 / 64 40 / 64 41 / 64 42 / 64 43 / 64 44 / 64 45 / 64 46 / 64 47 / 64 48 / 64 49 / 64 50 / 64 51 / 64 52 / 64 53 / 64 54 / 64 55 / 64 56 / 64 57 / 64 58 / 64 59 / 64 60 / 64 61 / 64 62 / 64 63 / 64 64 / 64

Liga narodov, 4. krog: Liga B:

Skupina 4:

Nedelja, 12. junij:

Slovenija : Srbija 2:2 (0:2)

Gnezda Čerin 48., Šeško 54.; A. Živković 8., A. Mitrović 35.; R.K.: Rajković 90./Srbija (na klopi)



Norveška : Švedska 3:2 (1:0)

Haaland 10., 54./11-m, Sorloth 77.; Forsberg 62., Gyökeres 90.+5 Lestvica:

1. Norveška 4 tekme - 10 točk

2. Srbija 4 - 7

3. Švedska 4 - 3

4. Slovenija 4 - 2

Srbija ostaja brez zmage na slovenskih tleh Pred 11 leti je Sloveniji zmago nad Srbijo v Mariboru zagotovil zadetek Dareta Vršiča. Foto: Vid Ponikvar Srbska reprezentanca je v nedeljo gostovala četrtič v Sloveniji. Najprej se je dvakrat predstavila na stadionu za Bežigradom, na katerem se je vselej razšla s Slovenijo z neodločenim rezultatom 1:1. Najprej pred 21 leti še kot ZR Jugoslavija, nato še leta 2004, ko je v Ljubljani gostovala izbrana vrsta Srbije in Črne gore. Nato so se Srbi mudili v Sloveniji leta 2011, takrat je slovensko reprezentanco že vodil Matjaž Kek. V Ljudskem vrtu so najboljši srbski nogometaši prvič gostovali v Sloveniji in doživeli prvi poraz (0:1), v nedeljo pa so v polnih Stožicah, kjer ni manjkalo srbskih navijačev, znova ostali brez zmage. Čeprav so vodili že z 2:0, se je dvoboj po preobratu Slovenije končal z 2:2.

V drugi tekmi skupine B4 je Norveška v skandinavskem obračunu še drugič v tem mesecu vzela mero Švedski. Vikingi so zmagali s 3:2, z dvema zadetkoma in asistenco pa je izstopal Erling Braut Haaland. V tej ligi narodov je dosegel že pet zadetkov. Brez njega je ostal le na tekmi proti Sloveniji! Norvežani so tako povišali prednost pred zasledovalci.

Madžarska vodi v skupini 3 lige A

Veselje Madžarov na Otoku. Foto: Reuters Nemški elf se je poigral z Italijo. Za izbrance Hansija Flicka je prvi gol dosegel Joshua Kimmich v 10., v izdihljajih prvega polčasa pa je na 2:0 povišal Ilkay Gundogan po natančnem strelu z 11-metrovke. V drugi polovici tekme sta zadela še Thomas Müller (51.) in Timo Werner (68., 69.). Za Italijane sta zadela Wilfried Gnonto (78.) in Alessandro Bastoni (94.).

Na stadionu Molineux v Wolverhamptonu so naši zahodni sosedi na kolena položili lanske evropske podprvake. Junak dvoboja je bil Roland Sallai, igralec nemškega Freiburga je prvi gol dosegel v 16., drugega v 70., zadnja žeblja v angleško krsto pa sta zabila Zsolt Nagy v 80. in Daniel Gazdag v 89. minuti. Po štirih tekmah je tako v vodstvu Madžarska s sedmimi, Nemčija je zbrala šest, Italija pet, Anglija pa dve točki.