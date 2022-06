Sobotni večer je bil v tretjem krogu lige narodov rezerviran za tekmo med Anglijo in Italijo, ki se je na praznem stadionu Molineux končala brez golov. Na gostovanju na Nizozemskem so Poljaki ob dveh zadetkih iztržili točko.

Slovenija je v četrtek osvojila prvo točko v letošnji ligi narodov in sploh prvo v zgodovini v Oslu. Z Norveško je igrala 0:0. Prvi polčas je bil odličen, manjkal je le gol, v drugem pa so se razigrali Erling Haaland in soigralci. A je bil Jan Oblak nepremagljiv. V petek je svetovnim prvakom Francozom na gostovanju v Avstriji grozil poraz, a je točko z golom v 83. minuti tekme rešil Kylian Mbappe. Hrvaška je v gosteh ugnala Dansko in prekinila zmagoviti niz Skandinavcev.

Liga narodov, 3. krog: Liga B:

Skupina 4:

Četrtek, 9. junij:

Norveška : Slovenija 0:0

R.K.: 63./Blažič (Slovenija)



Švedska : Srbija 0:1 (0:1)

Jović 45. Lestvica:

1. Norveška 3 tekme - 7 točk

2. Srbija 3 - 6

3. Švedska 3 - 3

4. Slovenija 3 - 1

Erling Haaland je bil v prvem polčasu skoraj neviden. Foto: Guliver Image V prvi postavi Slovenije, ki jo je po pozitivnem covid testu selektorja Matjaža Keka vodil Boštjan Cesar, je bilo po debaklu v Srbiji kar pet sprememb. Začeli so David Brekalo, Gregor Sikošek, Benjamin Verbič, Adam Gnezda Čerin in Žan Celar. Manjkal je kaznovani Miha Zajc, na naslednji pa bo manjkal Petar Stojanović, ki je dobil rumeni karton že v prvi minuti.

V prvih 25 minutah je imela Slovenija žogo več v svoji posesti in tudi več strelov proti golu (4:1), a zares nevarne priložnosti niso imeli ne eni ne drugi. Po dvojni podaji z Verbićem je Jasmin Kurtić v 31. minuti z roba kazenskega prosta streljal le malo prek norveškega gola. Šest minut pozneje pa izvrsten predložek Stojanoviča v kazenski prostor, kjer je iz prve streljal Celar, a mu je z enega metra Orjan Nyland branil. Edini strel v okvir vrat v prvem polčasu je imela Norveška v 43. minuti. Zadel je Joshua King, a je bil v prepovedanem položaju in gol ni veljal. Slovenija je v sodnikovem dodatku prvega polčasa želela 11-metrovko, ko je Birger Meling v kazenskem prostoru podrl Kurtića. A je sodnik raje piskal konec prvega dela igre.

Oblak proti Haalandu. Foto: Guliver Image Prvega zvezdnika Norveške Erlinga Haalanda smo prvič opazili šele v uvodni minuti drugega polčasa, ko je streljal z glavo, a je bila to mala malica za Jana Oblaka. Tudi naslednje minute so bili v znamenju norveškega pritiska. V 61. minuti je Oblak branil tudi nevaren strel z glavo rezervista Alexandra Sorlotha. Resne težave za Slovenijo pa v 63. minuti, ko je Miha Blažič s hrbta podrl Haalanda in si prislužil rdeči karton. Sledil je prosti strel Martina Odegaarda, a je zadel prečko.

Pritisk Norveške ni pojenjal vse do konca tekme, a je Oblak ostal nepremagan, tudi po zadnjem nevarnem strelu Haalanda v 93. minuti. Edino priložnost Slovenije v drugem delu igre je imel rezervist Domen Črnigoj. Še en rezervist Andraž Šporar pa je v 90. minuti po protinapadu skušal odigrati padec za 11-metrovko. Z nasmeškom je pospremil, ko je sam prejel rumeni karton. Ostalo je pri izidu 0:0.

Francozi remizirali na Dunaju, Hrvati ugnali Dance

V ligi A je v skupini 2 vodstvo zadržala Portugalska, ki je v derbiju neporaženih reprezentanc premagala Češko z 2:0. Strelca golov sta bila Joao Cancelo v 33. in Goncalo Guedes v 38. minuti. Uspešna je bila tudi Španija, ki je za svojo prvo zmago v ligi z golom Pabla Sarabie v 13. minuti v gosteh ugnala Švico. Ta je tako še vedno brez točke.

Kylian Mbappe je na Dunaju rešil točko Franciji. Foto: Reuters V petek je v neposredni bližini Slovenije, na Dunaju Avstrija gostila svetovne prvake Francoze, ki so se tako po Hrvaški (1:1 v ponedeljek v Splitu) predstavili še pri eni slovenski sosedi. Avstrijci so povedli v 37. minuti z golom Andreasa Weimanna, Galski petelini pa so izenačili šele v 83. minuti po zadetku rezervista Kyliana Mbappeja.

Hrvaška je zmagala na zahtevnem gostovanju v Köbenhavnu pri še vedno vodilni Danski. Edini gol na tekmi je v 69. minuti dosegel Iličićev soigralec pri Atalanti Mario Pašalić. Francija je v skupini 1 na zadnjem mestu z zgolj dvema osvojenima točkama.

Brez golov na derbiju Anglija - Italija

Brez golov na tekmi Anglija - Italija. Foto: Reuters V skupini 3 lige A je tako lestvica po treh krogih zelo zgoščena, saj ima Italija pet točk, Madžarska štiri, Nemčija - vse tri dosedanje tekme je končala z enakim izidom 1:1 - tri in Anglija dve.

Madžari so, potem ko so doma premagali Anglijo, na svojem terenu odščipnili še točko Nemcem. Zsolt Nagy je povedel svojo ekipo v vodstvo v šesti minuti, že tri minute pozneje je izenačil Jonas Hofmann.

Za zanimivo nadaljevanje dogajanja v tej skupini so poskrbeli še Angleži in Italijani; razšli so se brez golov, potem ko je Italija sicer rahlo prevladovala na začetku, v drugem delu pa so imeli premoč domači. A Angliji na zaradi kazni praznem stadionu v Wolverhamptonu ni uspelo maščevanje za 335 dni star poraz v finalu EP.