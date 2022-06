Molk igralcev, Cesar pa: "Borbenost smo uredili, zdaj sledi ..."

Prva točka v ligi narodov, predvsem pa pravi pristop, ki je manjkal na tekmah s Švedsko in Srbijo. Slovenska nogometna reprezentanca na čelu z Boštjanom Cesarjem se iz Norveške vrača zadovoljna: "Gremo korak za korakom. Borbenost smo uredili, verjamem, da bodo fantje v napadu prišli do golov."

Slovenska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi lige B lige narodov osvojila prvo točko. Najzaslužnejši za remi brez golov na Norveškem je vratar Jan Oblak, ki je v reprezentančem dresu dvaindvajsetič zaklenil svoj gol (49 odigranih tekem). Ubranil je tudi oba strela z glavo prvega zvezdnika norveškega nogometa Erlinga Haalanda. Pred to tekmo je 21-letnik, novi član kluba Manchester City, zadel na sedmih zaporednih tekmah. Na teh je dal kar 11 golov.

Mladi David Brekalo je imel težko nalogo, a jo je v prvem polčasu opravljal izvrstno. Ustavljal je Erlinga Haalanda. Foto: Reuters Norveška je bila v drugem polčasu boljši nasprotnik, so pa Slovenci prevladovali v prvem. V tem delu igre so povsem odrezali tudi omenjenega Haalanda. Prikazali so povsem drugačen obraz kot ob visokem porazu v Srbiji, zato je bil Boštjan Cesar, ki je na klopi zamenjal na novi koronavirus pozitivnega selektorja Matjaža Keka, zadovoljen. "Lahko rečem, da je bila pozitivna energija. Igralci so fenomenalno odreagirali. Odigrali smo dober prvi polčas. Vedeli smo, da bodo Norvežani v drugem polčasu bolj agresivni in nas pritisnili. Tudi rdeči karton nas je nekoliko zaustavil. Sem pa zadovoljen s tem, kako so fantje odigrali." Da so pokazali, da živijo za izid, da imajo veliko željo, je na novinarski konferenci poudaril Cesar. Tudi njega sta v karieri krasili borbenost in energija.

Nogometaši so se zaradi kritik po prejšnji tekmi odločili, da po tej ne bodo dajali izjav za medije. Izjema je bila po pravilih Uefe obvezna izjava enega od njih za nosilca pravic televizijskega prenosa. Kapetan Jan Oblak je pred tekmo dejal, da bodo manj govorili in raje več pokazali na igrišču. In to so tudi storili.

"Kek je ponosen na to, kako so fantje reagirali"

Oblak je zaklenil svoj gol. Foto: Reuters Staale Solbakken, selektor Norveške, je prvi polčas ocenil kot izenačen, za drugega pa dejal, da so dali v drugo prestavo: "Zaigrali smo veliko bolje. Zelo sem zadovoljen, bili smo agresivni, imeli številne priložnosti. Običajno bi dosegli nekaj golov, ampak včasih se pač zgodi, da ne zadeneš." Lahko ste srečni, da imate Oblaka, pa je bilo enotno sporočilo norveških nogometašev.

"S selektorjem Matjažem Kekom sva se slišala pred tekmo in po njej, tudi on je ponosen na to, kako so fantje reagirali. Zame je bila to izjemna izkušnja, so pa fantje pravi obraz pokazali že po tekmi s Srbijo. To, da tako odreagirajo v težkih situacijah, je plus. Moramo pa ostati na tleh, to je šele začetek, pripraviti se moramo na naslednjo tekmo," je poudaril Cesar.

V nedeljo še četrta tekma v enajstih dneh

Ta bo v nedeljo zvečer v Stožicah (20.45). Prihaja Srbija. Nogometaši in Cesar si želijo tudi pomoči navijačev. In predvsem gola. Na prvih treh tekmah lige narodov so dali samo enega. "Gremo korak za korakom. Borbenost smo uredili, verjamem, da bodo fantje v napadu prišli do golov. Res zapravljajo priložnosti, a pozitivno je, da si jih tudi priigrajo," je pred poletom domov dejal Cesar.