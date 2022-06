Jan Oblak: Treba je pač povedati, kaj koga muči

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak zaupa soigralcem in verjame v dobro igro na gostovanju na Norveškem, kjer bo Slovenija lovila prve točke v tretji izvedbi lige narodov. Reprezentanti so po bolečem porazu v Beogradu (1:4) opravili kar nekaj sestankov. ''Veliko igralcev je povedalo nekatere stvari, upam, da bo to pomagalo,'' sporoča 29-letni vratar, ki ga v četrtek čaka zvezdniški obračun z Norvežanom Erlingom Haalandom.

Slovenija se bo danes v Oslo odpravila brez selektorja Matjaža Keka. Mariborčan, ki je po bledi predstavi izbrancev (zlasti v drugem polčasu) v Beogradu namignil, kako bo treba po koncu junijske reprezentančne akcije resno razmisliti o njegovi prihodnosti na odgovornem položaju, je bil pozitiven na testiranju za novi koronavirus. Tako bo ostal doma, na slovenski klopi pa ga bo poskušal nadomestiti pomočnik Boštjan Cesar.

Zadnji je v bogati karieri oblekel državni dres kar 101-krat, kot dirigent obrambe je sodeloval tudi z Janom Oblakom, ki ima na stadionu Ullevaal posebne spomine. Pred desetimi leti je namreč v Oslu, ko je bil star 19 let, prvič branil za člansko izbrano vrsto. Takrat mu je priložnost ponudil Slaviša Stojanović, Oblak pa se je izkazal in si za nastop ob nesrečnem porazu z 1:2 prislužil visoke ocene.

Jan Oblak je pred desetimi leti debitiral za člansko reprezentanco Slovenije v Oslu, Norveška pa je zmagoviti zadetek za 2:1 dosegla globoko v sodnikovem podaljšku z bele točke. Foto: Guliverimage

Desetletje pozneje spada med najboljše vratarje na svetu, v klubskem svetu pa dosega bistveno večje uspehe kot v reprezentančnem, kjer v zadnjem obdobju Slovenija doživlja le neuspehe. Po skromnem vstopu v ligo narodov, v kateri nastopa Kekova četa prvič v ligi B, so v slačilnici sledili številni pogovori.

"Do zdaj so bili vsi bolj tiho in se držali zase"

"Po Beogradu je bilo kar nekaj sestankov. Veliko smo se pogovarjali, glasu nismo povzdigovali, saj tudi to ne pomaga v določenem trenutku. Vsak je lahko povedal, ali ga kaj moti, ali bi kaj spremenil. Veliko igralcev je povedalo nekatere stvari. Upam, da bo to pomagalo. Do zdaj so bili vsi bolj tiho in se držali zase. Treba je pač povedati, kaj koga muči, kaj je narobe, in potem stvari spremeniti na igrišču. Kot ekipa smo v garderobi in drugje v redu, na igrišču pa ne deluje. Upam, da se bo to spremenilo, s komunikacijo med nami bo to lažje," je kapetan slovenske reprezentance optimist.

Slovenska reprezentanca je v nedeljo v Beogradu prejela štiri zadetke. Toliko jih ni Jan Oblak v državnem dresu pred tem prejel še nikoli. Foto: Sportida

V četrtek pričakuje težko tekmo, želi pa si, da bi Slovenija v Oslu, na tradicionalno neugodnem prizorišču, kjer je izgubila vsa štiri gostovanja (0:4, 0:3, 1:2 in 0:1), pokazala disciplino, red in borbenost. ''Da bi taktično stali, kot je treba, proti ekipi, kot je Norveška, ki je zmagala na obeh tekmah. Zagotovo nam ne bo lahko. A verjamem v dober rezultat in dobro igro naše reprezentance," se prvi čuvaj mreže madridskega Atletica v četrtek nadeja prvih točk v letošnji izvedbi lige narodov.

"Besede ne bodo veliko spremenile"

Zaveda pa se, da besede ne bodo kaj veliko spremenile in da bo treba za kaj več pokazati tudi napredek na igrišču. ''Držimo skupaj, želimo najboljše, a to ni dovolj. Pomembno je, kar daš na igrišču. Besede ne bodo veliko spremenile. To, kar govorimo že nekaj let, je treba pokazati, ne le govoriti o tem," bi rad videl, kako bi slovenska reprezentanca odigrala dvoboj v Oslu s takšnim žarom, kot da je njen zadnji.

Dvoboj med Norveško in Slovenijo se bo v četrtek začel ob 20.45, sodili pa bodo Portugalci na čelu s Fabiem Verissimom.