Slovenija na Norveško brez Keka

Kot so sporočili na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju, ima Matjaž Kek nekaj blažjih simptomov, zato ne bo odpotoval v Skandinavijo. Slovenija na Norveškem še ni zmagala oziroma še ni osvojila niti točke (štirje zaporedni porazi 0:4, 0:3, 1:2 in 0:1), tako da bo naloga na severu Evrope še težja.

Cesar zadovoljen s tem, kako so se igralci odzvali po Srbiji

Boštjan Cesar bo zaradi višje sile na Norveškem debitiral na selektorskem stolčku. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Norveška je odigrala dve fenomenalni tekmi, zmagala je v Srbiji in na Švedskem, o njej ne bi niti preveč govoril. Mi se moramo osredotočiti na nas, na našo obrambo, na naše igralce. Ti so dobili veliko informacij. Nekaj bomo spremenili in upam, da bomo odigrali drugačno tekmo kot v Srbiji," je povedal Boštjan Cesar, ki bo v Oslu na odgovornem položaju nadomestil okuženega selektorja Keka.

Ljubljančan, ki je pred prihodom v člansko reprezentanco vodil slovenske upe do 18 let, je poudaril, da je bilo na prvem zboru in na tekmi proti Švedski kljub porazu veliko pozitivnega. "Je pa veliko nihanj. Zadovoljen sem, kako so se igralci po Srbiji odzvali na sestankih in treningih. Je pa igrišče svetišče in tam se morajo dokazati. Tu ni pardona."

Slovenska reprezentanca bo pred odhodom na Norveško opravila še en trening. Foto: Vid Ponikvar

O igri Norveške je dodal, da pričakuje, da bodo tekmeci stopili malce višje kot na prvih dveh gostovanjih in skušali pritiskati na slovensko zadnjo linijo. "Sicer pa so agresivni na sredini in napadajo tekmeca ter dobivajo žoge, tako da bomo morali biti na pravi ravni, če želimo pozitiven izid," je še dejal nekdanji robustni srednji branilec slovenske vrste, ki ga čaka še naloga, kako ustaviti zvezdniškega napadalca Norveške Erlinga Brauta Haalanda in soigralce.

Dozdajšnja gostovanja Slovenije na Norveškem: Norveška : Slovenija 1:0 (13. oktober 2018, liga narodov)

Norveška : Slovenija 2:1 (11. september 2012, kvalifikacije za SP 2014)

Norveška : Slovenija 3:0 (13. oktober 2004, kvalifikacije za SP 2006)

Norveška : Slovenija 4:0 (8. september 1999, kvalifikacije za EP 2000)

Haalanda zriniti čim dlje od gola

Erling Braut Haaland je v izjemni strelski formi. Foto: Reuters "Ko smo v obrambi, ne smemo puščati tekmecev na prvi in drugi vratnici. Haaland in drugi so visoki, imajo radi visoke žoge in tukaj moramo biti brezkompromisni. Verjamemo, da bodo igralci tudi tako razmišljali," je dodal Cesar in se dotaknil še recepta za ustavitev Haalanda, strelca vseh treh norveških golov na prvih dveh tekmah.

"Najprej moramo preprečiti iznos žoge in delati pritisk na igralca z žogo. Toda pri tem so Norvežani kakovostni, zato moramo biti pazljivi. Haaland je robusten, ampak zelo rad napada prostor in ga bomo morali riniti čim dlje od gola, da ne dobi možnosti igre ena na ena z našim igralcem," je sklenil nadomestni selektor.

Tekmo na stadionu Ulevaal v Oslu bodo sodili Portugalci na čelu s Fabiom Verissimom.