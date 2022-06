Kek: To je bila razprodaja ugleda

Srbija : Slovenija 4:1 (1:1) Stadion Rajko Mitić, gledalcev 15.000, sodniki: Manzano, Barbero, Nevado (vsi Španija).

Strelci: 1:0 A. Mitrović (24.), 1:1 Stojanović (30.), 2:1 Milinković-Savić (56.), 3:1 Jović (85.), 4:1 Radonjić (90.). Srbija: Rajković, S. Mitrović, Mašović, Milenković, Ristić (od 46. Radonjić), Ilić (od 46. Tadić), Maksimović, Živković, S. Milinković-Savić (od 72. Lukić), A. Mitrović (od 81. Račić), Jovanović (od 46. Jović).

Slovenija: Oblak, Mevlja (od 80. Sikošek), Bijol, Blažič, Karničnik, Kurtić, Gorenc Stanković (od 63. Gnezda Čerin), Zajc (od 84. Zahović), Stojanović, Lovrić (od 80. Celar), Šeško (od 63. Šporar). Rumena kartona: A. Mitrović; Zajc.

Rdeči karton: /.

Slovenska vrsta je po porazu s Švedsko z 0:2 na domačem terenu gostovala na vremensko vročem, navijaško pa ne toliko, stadionu Rajko Mitić (na objektu, ki sprejme 53.000 gledalcev, se jih je zbralo približno 15.000) in kljub želji po točkovni izognitvi ničli znova ostala praznih rok.

Slovenska reprezentanca se iz Beograda vrača brez točk. Foto: Sportida

Srbi so tako na sedmi medsebojni tekmi prvič premagali Slovence (po enem porazu in petih neodločenih izidih) in so zdaj pri treh točkah v skupini B4, Norvežani, naslednji tekmec Slovencev, so po zmagi na Švedskem pri šestih, Švedi imajo tri točke, Slovenci pa so še brez.

Fotogalerija s tekme v Beogradu, foto Sportida:

1 / 64 2 / 64 3 / 64 4 / 64 5 / 64 6 / 64 7 / 64 8 / 64 9 / 64 10 / 64 11 / 64 12 / 64 13 / 64 14 / 64 15 / 64 16 / 64 17 / 64 18 / 64 19 / 64 20 / 64 21 / 64 22 / 64 23 / 64 24 / 64 25 / 64 26 / 64 27 / 64 28 / 64 29 / 64 30 / 64 31 / 64 32 / 64 33 / 64 34 / 64 35 / 64 36 / 64 37 / 64 38 / 64 39 / 64 40 / 64 41 / 64 42 / 64 43 / 64 44 / 64 45 / 64 46 / 64 47 / 64 48 / 64 49 / 64 50 / 64 51 / 64 52 / 64 53 / 64 54 / 64 55 / 64 56 / 64 57 / 64 58 / 64 59 / 64 60 / 64 61 / 64 62 / 64 63 / 64 64 / 64

Slovenski selektor Matjaž Kek je tekmo začel z nekoliko spremenjeno postavo, v kateri so v primerjavi s Švedsko na novo začeli Žan Karničnik na levem boku, Jon Gorenc Stanković v osrčju zvezne vrste, Sandi Lovrić pred njim in Benjamin Šeško v napadu.

Kek razmišljal o tem, da ima vsega dovolj Slovenski selektor Matjaž Kek ni bil zadovoljen s predstavo varovancev. Foto: Sportida "Čestitam Srbiji za zasluženo in realno visoko zmago. Ne ostane mi drugega, kot da rečem, da so bile zadnje minute razprodaja ugleda. Ne glede na to, da se nam je uspelo vrniti v prvem polčasu, je bilo jasno, da bodo njihove menjave dvignile ritem. Mi pa smo tudi zaradi poškodb padali. Ob polčasu smo opozarjali na število neizsiljenih napak, to je bilo nedopustno na tej ravni. Od prve minute dalje smo njim dajali možnosti, tudi z neodgovorno igro. Namesto da bi iz našega zadetka dobili zagon, smo zelo hitro potonili. Vmes sem razmišljal tudi o tem, da imam vsega dovolj. Zdaj nas čaka tekma v Oslu, potem še doma s Srbijo, potem pa bo treba pogledati, kako naprej," je po visokem porazu v srbski prestolnici povedal slovenski selektor Matjaž Kek.

Stojanović izenačil s prefinjenim strelom

Srbi so tekmo odprli z lepo priložnostjo v drugi minuti, ko je čez gol streljal Djordje Jovanović. Tudi sicer so domačini odločneje začeli in imeli v sedmi minuti novo izjemno priložnost, ki se jim je ponudila po tem, ko je zdrsnilo Jaki Bijolu in sta dva domača nogometaša stekla proti vratom Jana Oblaka, a na koncu sta Jovanović in Aleksandar Mitrović preslabo izvedla akcijo proti enemu slovenskemu branilcu, tako da ni prišlo do zaključnega strela.

Maloštevilni slovenski navijači niso imeli veliko razlogov za veselje na srečanju. Foto: Sportida

So pa domačini povedli v 24. minuti, ko je Jan Oblak po strelu Sergeja Milinković-Savića žogo odbil levo od sebe, na žogo pa je prišel Aleksandar Mitrović in z glavo zatresel mrežo Slovenije za 1:0.

Toda Kekovi izbranci so hitro odgovorili, po protinapadu je po desni strani pobegnil Petar Stojanović in na koncu s prefinjenim strelom, ko je žogo poslal čez Predraga Rajkovića, izid poravnal. Naslednji pri Sloveniji je v 37. minuti poskusil Miha Zajc, a domači vratar ni imel nobenih težav.

Srbija napolnila slovensko mrežo

Srbija je dočakala zgodovinsko prvo zmago nad Slovenijo in se na lestvici skupine B4 lige narodov povzpela na drugo mesto. Foto: Sportida V drugem polčasu so najprej zagrozili Srbi, ko je do strela z glavo iz bližine prišel Aleksandar Mitrović, Oblak pa je izvrstno reagiral in žogo zadržal pred golovo črto. V 56. minuti pa so domači znova povedli, po kotu z leve strani je iz bližine na prvi vratnici z glavo zadel Sergej Milinković-Savić.

Slovenija je tako spet lovila priključek, a Kekovim izbrancem ni uspelo izpeljati nevarnejših akcij. Domača vrsta je brez posebnih težav nadzorovala potek tekme, za nameček pa je v 85. minuti še tretjič zadela, ko je po podaji z desne strani iz bližine z glavo zadel Luka Jović.

Zadnji žebelj v slovensko krsto je v sodniškem dodatku zabil Nemanja Radonjić, ko je iz bližine z leve strani Oblaka premagal z diagonalnim strelom.