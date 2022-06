Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbija in Slovenija se bosta ta mesec pomerili tudi v Ljubljani. Dvoboj bo 12. junija v Stožicah.

Slovenska reprezentanca je v drugem krogu lige narodov v Beogradu doživela visok poraz proti Srbiji (1:4), s katerim je prekinila niz neporaženosti proti srbski izbrani vrsti. V drugi tekmi skupine B4 je Norveška spravila v slabo voljo Švedsko. Portugalska je na krilih dvakratnega strelca Cristiana Ronalda nadigrala Švico (4:0), Španija pa je dočakala najmlajšega strelca v zgodovini reprezentance. V ponedeljek zvečer sta poraženki prvega kroga Hrvaška in Francija na Poljudu igrali 1:1.

Najboljši nogometaši, kar jih po mnenju Matjaža Keka premore Slovenija, so se v Beograd odpravili z veliko željo. Navijačem so se želeli predstaviti še v boljši podobi, kot so jo prikazali v četrtek v Stožicah na tekmi s Švedsko (0:2). Želja se jim ni izpolnila.

Za najlepšo potezo srečanja je v 30. minuti poskrbel Stojanović, ko je dosegel drugi gol v državnem dresu. Foto: Sportida Če je po prvem polčasu in fantastičnem zadetku Petra Stojanovića, ko je v 30. minuti izkoristil prvovrstno asistenco Benjamina Šeška in izenačil na 1:1, kazalo še na ugoden razplet srečanja, pa je drugi polčas dvoboja na stadionu Rajko Mitić ponudil še večjo srbsko prevlado.

Domači strateg Dragan Stojković je popeljal v igro kapetana Dušana Tadića, ki je predstavljal dodano vrednost in zadal ogromne težave slovenski obrambi. Kapetan Jan Oblak je v 55. minuti spektakularno ubranil strel Aleksandra Mitrovića (strelca prvega zadetka in rekorderja srbske reprezentance), le minuto pozneje pa se je začela slovenska ladja potapljati. Najprej je Oblakovo mrežo zatresel Sergej Milinković-Savić, v zadnjih minutah srečanja pa še Luka Jović in Nemanja Radonjić.

Liga narodov, 2. krog: Liga B:

Skupina 4:

Nedelja, 5. junij:

Srbija : Slovenija 4:1 (1:1)

A. Mitrović 24., Milinković-Savić 56., Jović 85., Radonjić 90.+1; Stojanović 30.



Švedska : Norveška 1:2 (0:1)

Elanga 90.+2; Haaland 20./11-m, 69.



Lestvica:

1. Norveška 2 tekmi - 6 točk

2. Srbija 2 - 3

3. Švedska 2 - 3

4. Slovenija 2 - 0

Haaland je zatresel mreži Srbije in Švedske. Bo v četrtek nadaljeval niz tudi proti Sloveniji? Foto: Reuters Srbija je tako v sedmi medsebojni tekmi proti Slovenije, če upoštevamo še njeni predhodnici (ZR Jugoslavija ter Srbija in Črna gora) dočakala prvo zmago nad slovensko reprezentanco, ki še naprej v ligi B ostaja brez točk. Slovenijo čaka nov izziv v četrtek, ko bo v Oslu gostovala pri vodilni Norveški. Ta je na krilih dvakratnega strelca Erlinga Brauta Haalanda, ki je v tej ligi narodov dosegel vse tri zadetke za vikinge, v skandinavskem obračunu v gosteh premagala Švedsko (2:1).

Kekovi izbranci bodo po tekmi v Beogradu igrali še na Norveškem ter 12. junija vroči ciklus sklenili z domačo tekmo proti srbski reprezentanci, ki bo letos kot edina udeleženka skupine B4 lige narodov nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju.

Ronaldo zadel dvakrat, Španija dočakala najmlajšega

Na dan, ko je Lionel Messi na prijateljski tekmi z Estonijo dosegel kar pet zadetkov, je blestel tudi njegov dolgoletni strelski rival Cristiano Ronaldo. Kapetan Portugalske je v Lizboni pomagal svoji reprezentanci do visoke zmage nad Švico (4:0) z dvema zadetkoma.

Gavi je z zadetkom v Pragi postavil nov španski rekord. Foto: Reuters Nedelje, 5. junija 2022, ne bodo pozabili tudi španski ljubitelji nogometa. Rdeča furija je gostovala v Pragi in na Češkem osvojila točko (2:2), pri gostih pa se je med strelce vpisal tudi dragulj Barcelone Gavi.

S 17 leti in 304 dnevi je postavil nov španski rekord, saj je najmlajši strelec v zgodovini reprezentance, ki se lahko pohvali s številnimi uspehi. Španija je bila v Pragi na robu poraza, a jo je v zadnji minuti rešil Inigo Martinez.