"Najprej mi je rekel pi***, nato pa, da mi bo zlomil nogi"

Na tekmi lige narodov med Švedsko in Norveško se ni odvijal le nogometni, temveč tudi besedni dvoboj Alexandra Miloševića in Erlinga Haalanda. Zadnji se je smejal mladi norveški zvezdnik.

V slovenski skupini lige narodov sta v nedeljo igrali tudi reprezentanci Švedske in Norveške. Tekmo je z dvema goloma odločil kdo drug kot Erling Haaland. Po zmagi z 2:1 je Norveška zdaj edina s polnim izkupičkom šestih točk v skupini 4 lige B. Na zelenici v Stockholmu je imel bodoči član Manchestra Cityja vroč dvoboj s švedskim branilcem srbskih korenin Goranom Alexandrom Sjöströmom Miloševićem.

Haaland je po tekmi razkril, da ga je nogometaš kluba AIK na igrišču žalil in mu celo grozil. "Najprej mi je rekel pi***. Lahko potrdim, da to nisem. Nato mi je rekel, da mi bo zlomil nogi. Samo minuto in pol pozneje sem dal gol," je z nasmeškom za norveško televizijo TV2 razlagal 21-letni Haaland, zdaj že nekdanji napadalec Borussie Dortmund.

Ko je Haaland zabil, se je takole veselil neposredno v obraz Miloševiću. Foto: Guliver Image Njegov soigralec Leo Skiri Oestigaard je v odziv na ta incident dejal, da se Haalanda pač ne sme razjeziti: "To je največja neumnost, ki jo lahko narediš. Da podžgeš Erlinga. Jaz sem to enkrat naredil na treningu in ne bom nikoli več. To mu je všeč. Tebi pa se hitro maščuje."

Milošević sicer trdi, da ni izrekel nobene zmerljivke. "Tega že ni bi rekel. Grdo je, da govoriš kaj takega." Tridesetletnik celo pravi, da med tekmo sploh nista komunicirala. Pa so kamere večkrat ujele, kako je z besedami provociral Haalanda. "Jaz ne govorim norveško, on ne govori švedsko. Kako bi se sploh lahko pogovarjala. Na zelenici pa angleško ne govorim." Mogoče je pa govoril srbsko? Srbske žaljivke so na športnih prizoriščih pogoste in povsem mogoče je, da jih Haaland razume.