Finale v Münchnu očrnil tragičen dogodek: navijač po padcu s tribun izgubil življenje

Nedeljski finale nogometne lige narodov med Portugalsko in Španijo v Münchnu je zasenčil resen incident. Očividci so poročali, da je oseba padla z druge tribune v novinarsko ložo. Kot so pozneje potrdili organizatorji, je med finalom umrla. Španski selektor Luis de la Fuente se je po porazu po enajstmetrovkah proti Portugalski najprej poklonil nogometnemu navijaču.

Tiskovni predstavnik policije je v ponedeljek zvečer poročal, da je moški padel s srednjega nadstropja na stopnišče v spodnjem nadstropju in umrl na kraju dogodka.

Tekme incident ni zmotil, po tekmi pa je novica dosegla tudi udeležence. "Preden začnemo z vprašanji, bi rad izrazil sožalje, ker je danes na tribunah umrl navijač. Moje sožalje družini," je 63-letni Španec Luis de la Fuente dejal na začetku novinarske konference.

Španski selektor Luis de la Fuente je na začetku novinarske konference po finalu lige narodov izrekel sožalje družini preminulega navijača. Foto: Reuters

Kot vedno v takih primerih je policija prevzela preiskavo, poroča nemška tiskovna agencija dpa, na kraju pa je tudi kriminalistični oddelek, je povedal tiskovni predstavnik. Poteka zaslišanje prič, policija pregleduje videoposnetke. Po navedbah policije moški prihaja iz okrožja Garmisch-Partenkirchen, še poroča STA.

Med tekmo so številni reševalci, redarji in policisti prihiteli na območje novinarske lože, kamor je oseba padla. Zgroženi očividci so poklicali dodatne reševalne službe. Postavili so ponjavo in zaščitili območje, kjer so se zdravniki borili za življenje navijača.

Evropska nogometna zveza Uefa je v svoji izjavi poudarila, da so v tem težkem času njene misli s svojci. Kljub prizadevanjem reševalcev je oseba umrla kmalu po polnoči, je sporočila Uefa.