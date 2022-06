V Italiji neodločeno, porazi številnih favoritov, praznih rok tudi Slovenci

Slovenska nogometna reprezentanca je na uvodni tekmi lige narodov v ligi B v Ljubljani izgubila proti Švedski z 0:2 (0:1). Izbrance Matjaža Keka naslednja preizkušnja čaka v nedeljo v Beogradu proti Srbiji, ki je na drugem obračunu v skupini B4 z 0:1 klonila pred Norveško. V skupini A lige 1 je za največje presenečenje poskrbela Avstrija, ki je v petek s 3:0 premagala Hrvaško. Francozi so z 1:2 morali priznati premoč Danski, danes pa je Anglija z 0:1 klonila proti Madžarski. Italija in Nemčija sta se v Bologni razšli z remijem (1:1).

Liga narodov, 1. krog: Liga B:

Skupina 4:

Četrtek, 2. junij:

Slovenija : Švedska 0:2 (0:1)

Forsberg 39./11-m, Kuluševski 88.



Srbija : Norveška 0:1 (0:1)

Haaland 26.

Slovenska nogometna reprezentanca je morala v Stožicah na prvi tekmi tretje izvedbe lige narodov z 0:2 priznati premoč Švedski. Slovenska vrsta je v svojem premiernem nastopu v ligi B (pred tem je dvakrat igrala v ligi C) gostila najvišje uvrščeno ekipo v skupini B4. Na dozdajšnjih dveh medsebojnih (prijateljskih) tekmah je enkrat izgubila in enkrat igrala neodločeno, tokrat pa kljub na trenutke obetavni predstavi znova doživela poraz. Švedska, ki je igrala brez Zlatana Ibrahimovića, kapetana Victorja Lindelöfa in Albina Ekdala, je v Ljubljani prvič zapretila že v enajsti minuti, potem ko je z desne strani natančen predložek v kazenski prostor poslal Dejan Kuluševski, s strelom z glavo je poskusil Alexander Isak, Jana Oblaka pa je rešila vratnica. Žoga se je nato odbila nazaj proti slovenskemu vratarju, ta pa jo je poslal na igrišče.

Še nekaj sekund, pa gre v Stožicah zares. Začenja se tretja izvedba @UEFANationsLea1 za Slovenijo. Gostje iz Švedske lahko računajo na glasno podporo. Gledalcev je okrog 5.000. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/fOffwaWsZD — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) June 2, 2022

V 31. minuti so prvo večjo priložnost dočakali tudi Slovenci. V protinapad je zdrvel Petar Stojanović, ki je nato lepo zaposlil Andraža Šporarja, ta se je znašel skoraj ena na ena z vratarjem Robinom Olsenom, a streljal preveč po sredini in švedski vratar ni imel težkega dela.

A kmalu zatem je sledilo veselje Švedov. V kazenskem prostoru Slovenije je Jaka Bijol nekoliko nepravilno oviral Viktorja Claessona, ki je padel, sodnik pa je takoj pokazal na strel z enajstih metrov. Pomagali niso niti protesti Slovencev, zaradi ostrega jezika je Stojanović porumenel, sodnik pa je po pregledu z VAR potrdil, da je bil storjen prekršek za najstrožjo kazen. Odgovornost je v 39. minuti prevzel nogometaš Leipziga Emil Forsberg. Žogo je poslal v desni kot in premagal Oblaka, ki se je vrgel v levo.

Konec srečanja v Ljubljani. Slovenija je novo izvedbo lige narodov začela z domačim porazom v Ljubljani pred 5.123 gledalci proti Švedski (0:2). @SiolSPORTAL pic.twitter.com/RNNNUBoQcb — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) June 2, 2022

Slovenci so v drugem polčasu poskušali ogroziti vrata nasprotnikov, a so Švedi odbili vsak nasprotnikov poskus. V 88. minuti pa so Skandinavci udarili še drugič. Po desni je v kazenski prostor Slovenije prodrl Dejan Kuluševski, Miha Blažič je bil prepočasen, nato pa je švedski nogometaš z močnim strelom pod prečko premagal Oblaka in dokončno odločil srečanje v Stožicah.

Slovenija : Švedska, foto: Grega Valančič, Matic Klanšek Velej/Sportida:

Slovenija prvič v drugem kakovostnem razredu

Ligaški del lige narodov, v katerem nastopa vseh 55 članic evropske nogometne družine, poteka med junijem in septembra. O prvaku se bo odločalo junija 2023, o reprezentancah, ki bodo po dodatnih kvalifikacijah padle v nižji kakovostni razred, pa marca 2024. Liga narodov prinaša pomembno vlogo tudi v boju za nastop na Euru 2024, saj bi reprezentancam v primeru slabših rezultatov v kvalifikacijah ob dobrih predstavah v ligi narodov ponudila možnost popravnega izpita, udeležbe v dodatnih kvalifikacijah za EP.

Slovenija prvič tekmuje v drugem kakovostnem razredu. Leta 2018 je bila najslabša v skupini lige C, a je zaradi spremembe tekmovalnega ustroja zadržala članstvo med "tretjekategorniki". Dve leti pozneje, takrat jo je že vodil Matjaž Kek, je navdušila v skupini z Grčijo, Kosovom in Moldavijo. Osvojila je prvo mesto in napredovala v ligo B.

Kekovi izbranci se bodo po porazu s Švedsko v poldrugem tednu mudili še pri Srbiji in Norveški ter 12. junija vroči ciklus sklenili z domačo tekmo proti srbski reprezentanci, ki bo letos kot edina udeleženka skupine B4 lige narodov nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju.

Visok poraz Hrvatov, z ničlo tudi Francozi

V uvodnem krogu ni manjkalo zelo odmevnih spopadov. Petkova srečanja lige narodov so v elitni ligi A postregla s presenečenji. V skupini A je Hrvaška doma izgubila z Avstrijo kar z 0:3 (0:1), Francija pa z Danci z 1:2 (0:1). V Osijeku so tekmo odločili Marko Arnautović (41.), Michael Gregoritsch (54.) in Marcel Sabitzer (57.) ter poskrbeli za senzacijo in sploh prvo avstrijsko zmago nad Hrvati, po petih porazih vse od leta 1991. Vse skupaj je tudi slaba popotnica za ponedeljkovo tekmo v Splitu, ko bodo v Dalmaciji gostovali svetovni prvaki Francozi.

Avstrijci so s 3:0 odpihnili Hrvate. Foto: Reuters

Vsekakor pa ne gre spregledati, da je Hrvaška nastopila močno oslabljena, saj so manjkali Ivan Perišić, Petar Musa, Joško Gvardiol in Marka Livaje, Luka Modrić pa je vstopil šele v 60. minuti. Predvsem brez Perišiča in Modriča pa "vatreni" niso prišli do svoje igre in doživeli enega najhujših porazov na domačem terenu. Razlika bi bila lahko še višja, a so naši severni sosedje, ki so nastopili brez prvega zvezdnika Davida Alabe, s klopi pa jih je prvič vodil donedavni trener Manchester Uniteda Ralf Rangnick, zapravili še nekaj priložnosti.

Serijo sedmih zaporednih zmag pa so prekinili Francozi, ki so kljub odsotnosti selektorja Didiera Dechamsa zaradi očetove smrti po golu Karima Benzemaja v 51. minuti na stadionu Stade de France sicer dosegli vodilni gol in poskrbeli za navdušenje med 80.000 navijači. Za preobrat pa je poskrbel Andreas Cornelius, ki je v igro vstopil v 59. minuti in zabil v 68. in 88. minuti.

Poraz Angležev, remi v Bologni

Še za eno presenečenje so v soboto poskrbeli Madžari, ki so z 1:0 ugnali Angleže. Na Puskas Areni v madžarski prestolnici je bil mož odločitve pred 30.000 gledalci Dominik Szoboszlai. Soigralec nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla pri Leipzigu je edini gol dosegel v 66. minuti, ko je z 11-metrovke ukanil angleškega vratarja Jordana Pickforda.

Italijani in Nemci so se razšli z remijem. Foto: Reuters

Na drugi tekmi v tej skupini so po polomu v kvalifikacijskem ciklusu za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju "prevetreni" Italijani igrali neodločeno z Nemci, ki so v Bologno prišli z vsemi najboljšimi igralci. Azzurre je pred 25.000 gledalci v vodstvo popeljal Lorenzo Pellegrini v 70. minuti, le tri minute kasneje je izenačil Joshua Kimmich in tako preprečil prvi poraz 57-letnega selektorja Hansija Flicka na klopi elfa.

Španija in Portugalska sta se razšli z remijem. Foto: Reuters

V četrtek je Norveška v gosteh proti Srbiji slavila z 1:0 in se pridružila Švedom na vrhu skupine B4 nogometne lige narodov. Edini zadetek je v Beogradu dosegel zvezdniški napadale Erling Haaland v 26. minuti.

V ospredju je bil še sosedski obračun med Španijo in Portugalsko, ki se je končal z remijem 1:1. Špance je v vodstvo v 25. minuti popeljal Alvaro Morata, na drugi strani pa je v 82. minuti izenačil Ricardo Horta.