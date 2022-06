Matjaž Kek izpostavil resen problem

Zakaj je slovenska nogometna reprezentanca v uvodnem dejanju tretje izvedbe lige narodov v Ljubljani ostala praznih rok proti Švedski (0:2)? O tem je premleval selektor Matjaž Kek in prišel do zanimivih, a tudi iskrenih zaključkov.

V današnjem nogometu se je že skoraj nemogoče izogniti tekmam, na katerih o zmagovalcu odločajo pičle malenkosti. Tako je bilo tudi v četrtek v Ljubljani, ko so se slovenski navijači po domačem porazu s Švedsko (0:2) težko otresli pomisleka, da bi bilo lahko marsikaj drugače. Zlasti končni rezultat. Še posebej v primeru, če bi Slovenija izkoristila katero izmed dokaj zrelih priložnosti, prek katerih je znala pokazati, kako so bili Skandinavci ranljivi. Ravno toliko, da bi lahko Kekova četa dosegla odmeven rezultat.

Slovenska reprezentanca je prvič nastopila v drugi najmočnejši kakovostni skupini lige narodov, ligi B. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

A tega Slovenija ni znala izkoristiti, na koncu je celo objokovala poraz, s katerim je na začetku lige narodov zapravila pomembno priložnost, da bi na sončni strani Alp vsaj malce povzdignila nogometno evforijo.

''Čestitke Švedom, a so bile tudi stvari, ki bi lahko tekmo zapeljale v drugo smer,'' je Matjaž Kek prepričan, da končni rezultat ne izžareva tega, kar se je dogajalo v Stožicah. Zato ga po svoje moti, ker bo nogometna Evropa bolj ali manj poročala o zmagi z 2:0, ne bo pa vedela, kako je Slovenija namučila favorite s severnega dela Evrope in imela svoje priložnosti za vodstvo.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič in Matic Klanšek Velej/oba Sportida:

''Takšna zmaga z 2:0 deluje navzven kot sigurna zmaga, a mislim, da je bilo kar nekaj naših stvari dobrih. Je pa jasno, da je to druga raven, in na tej ravni moraš izkoristiti tiste priložnosti, ki se ti ponudijo, ob tem si ne smeš dovoliti individualnih napak,'' je opozoril na zadeve, ki bi jih morali nujno popraviti. V nasprotnem primeru bodo v nadaljevanju lige narodov težko nanizali boljše rezultate, saj bodo še naprej ostajali praznih rok na izenačenih dvobojih, na katerih pokažejo toliko kot tekmeci, a nato plačajo davek malenkostim.

Tako visoko ni izgubila Slovenija doma že štiri leta Kapetan Jan Oblak je moral po žogo v svojo mrežo dvakrat. Foto: Grega Valančič/Sportida Statistika sporoča, da Slovenija ni tako visokega domačega poraza doživela že štiri leta. Nazadnje je tako z dvema goloma doma izgubila 28. marca 2018, ko je v Stožicah na prijateljski tekmi občutila moč Belorusije (0:2). Nato je sledilo kar nekaj zahtevnih tekmecev, ki so gostovali v Slovenijo, a nobenemu ni uspelo premagati Slovenije za dva zadetka. Še več, nekateri kot so denimo Hrvati ali pa Poljaki, so doživeli poraz v Stožicah, na slovenskih tleh pa so v zadnjih štirih letih gostovali tudi Rusi, Avstrijci, Slovaki … Zanimivo je, da je bila tista tekma proti Belorusiji poslovilno srečanje Boštjana Cesarja, njegov rekordni 101. nastop v državnem dresu. Zdaj je Cesar pomočnik selektorja. V četrtek je v tej vlogi debitiral v Stožicah in znova izgubil z 0:2. Le da tokrat proti bistveno močnejšemu tekmecu, saj spada Švedska med boljše v Evropi. To je nenazadnje dokazala že leta 2020, ko je v ligi narodov igrala z najboljšimi, z elito.

Zdelo se mu je, da so Švedi fizično bolj padli od Slovencev

Emil Forsberg je poslal vratarja Jana Oblaka v drug kot in zatresel njegovo mrežo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na dvoboju proti Švedski je odločilni trenutek predstavljala 37. minuta. Slovenijo, ki se je večji del uvodnega polčasa dobro držala proti lanskoletnemu udeležencu evropskega prvenstva, je takrat zelo prizadela odločitev francoskega sodnika o najstrožji kazni. Tik pred koncem prvega dela je Švedska dobila priložnost, da izvede kazenski udarec in pride do prednosti.

Tega pa Emil Forsberg ni zapravil. Švedski statistiki so celo postregli s podatkom, da je v karieri pretopil v zadetek kar 29 od 32 najstrožjih kazni, kar je imeniten podatek za zveznega igralca Kamplovega RB Leipziga. ''Narediti takšen penal je pač stvar tudi nekih izkušenj in kvalitete'', se je dotaknil nepotrebnega prekrška Jake Bijola, po katerem je sodnik sploh pokazal na belo točko, ter opozoril na pomen izkušenj.

Slovenski nogometaši Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kek je razkril, kako so namenoma na igrišču pustili Švede malce bližje. Vse v želji, da bi jim odprli več prostora. ''Zaradi tega smo v prvem polčasu po tistih hitrih prehodih prišli do dveh priložnosti. V drugem polčasu smo izvedli pritisk, bil je voljni trenutek. V nekem trenutku se mi je zdelo, da so oni (švedski reprezentanti) fizično bolj padli od nas, čeprav se je tudi pri nas videlo, kako so nekateri igralci po koncu sezone že na "rdečem".''

Izgubili igralca, dominantnega v asistencah in golih

Dvoboj med Slovenijo in Švedsko si je v Stožicah ogledalo 5.123 gledalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida Če je bil selektor Matjaž Kek lahko ponosen, da so se njegovi izbranci tako enakovredno kosali proti tekmecu, vajenemu nastopanja na največjih tekmovanjih (še leta 2020 so igrali ligo narodov v elitni ligi A), pa je lahko veliko bolj nezadovoljen s pomanjkanjem zadetkov.

Zato so besede selektorja o manjkajočem velikanu slovenskega nogometa Josipu Iličiću, ki je nudil podporo rojakom na stadionu v Stožicah, izzvenele še bolj iskreno, kot bi sicer. Njegova odsotnost vendarle predstavlja za Slovenijo s tako majhnim naborom igralcev prevelik udarec. ''Že nekaj tekem nismo dali gola. Čeprav tega nočem izpostavljati, smo videli, kako smo izgubili igralca, ki je bil dominanten v asistencah in golih. Če hočeš to nadomestiti v slovenski reprezentanci, moraš morda malce prilagoditi tudi igro.''

Napadalcem manjka odločnosti in predrznosti

In jo tudi je. Zadaj je Slovenija zaigrala s tremi branilci, si s hitrimi prehodi priigrala kar nekaj priložnosti. Najbolj zrele je zapravil Andraž Šporar. Švedi so za razliko od Kekovih izbrancev manjkrat streljali na gol (10:12), a večkrat v okvir vrat (4:3). Bili so bolj natančni.

Andraž Šporar je najlepšo priložnost zapravil v 31. minuti. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Naši napadalci imajo kvaliteto, a jim manjka nekaj odločnosti, predrznosti. Ko gledaš način igranja Alexandra Isaka, ki ne igra v ne vem kako velikem klubu (Real Sociedad, op. p.), je v povezavi z našimi napadalci opaziti nekaj razlike, kar se tiče kvalitete igre. V drugem polčasu, ko smo opravili menjave, so bile dobre stvari, a smo bili premalo konkretni in odločni na zadnjih 16 metrih od gola. Proti koncu smo šli v popolno tveganje, imeli smo tri igralce zadaj, Verbiča in Stojanovića na krilih, potem pa se je pač zgodilo, da smo prejeli takšen zadetek iz protinapada. To je narekoval rezultat,'' je spomnil na zadnje minute, ko je šla Slovenija po izenačenje na "vse ali nič", to pa je izkoristil Dejan Kuluševski in s prekrasno akcijo ter zaključnim strelom zagotovili Švedski neulovljivo prednost.

Benjamin Šeško, ki je konec maja praznoval 19. rojstni dan, je deležen velikega zanimanja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenija ne daje (veliko) zadetkov. Edinega v tem letu, igrala se je prijateljska tekma s Hrvaško v Katarju, je dosegel branilec Jaka Bijol. Pri napadalcih je statistika porazna. ''Imamo problem v špicah. Pri Beniju (Benjamin Šeško, op. p,) so velika pričakovanja, ker je izjemen talent, a je imel za sabo izredno težko sezono. V Avstriji je staknil dve poškodbi, težave z mišicami so ga oddaljile od idealne postave v Salzburgu. Minutaža se je zmanjšala, v takega igralca, ki je pred nekaj dnevi praznoval 19. rojstni dan, pa se splača vlagati. Zadovoljen sem z Žanom Celarjem, ki je dokazal, kako ni imel slučajno vrhunsko sezono v Luganu. Andraž Šporar ni igral tekem že od petega maja, pri Beniju (Benjaminu, op. p.) Verbiču manjka fizika, tu pa je še Luka (Luka Zahović, op. p.), za katerim je težka sezona na Poljskem. To je naš potencial, a mora na tej ravni prevladati v neko realizacijo.''

V Beogradu se bo igralo v drugačni kulisi

Selektor Matjaž Kek ima dobre izkušnje s Srbijo. V kvalifikacijah za Euro 2012 je proti Srbom osvojil na dveh tekmah štiri točke. Foto: Grega Valančič/Sportida Učinkovitosti napadalcev pa tudi tokrat ni bilo. To je težava, s katero se bo potrebno čimprej spoprijeti. Ker se je liga narodov šele začela, selektor, ki se je po koncu srečanja odpravil z varovanci na središče igrišča, kjer so ustvarili krog in se pogovorili, ne vidi razloga o tem, da bi bilo potrebno zganjati paniko.

Kar se tiče pogovora z igralci, je izdal: ''Lahko vam povem mantro, da je bila to šele prva tekma v tej skupini in da smo vedeli, kako je tekmec težak in da bomo morali še mi postoriti nekaj, da bi bili v pozitivnem rezultatu. Kar se tiče igre, smo bili tu nekje. Vsaj kar se mene tiče, morda me boste demantirali. Čez tri dni nas čaka naslednji izziv v Beogradu. Tudi Srbi so izgubili doma (0:1 z Norveško, op. p.), tako da se obeta ''eks-balkanski'' obračun, ki nosi nov motiv, voljni moment.''

Napovedal je, da bo primoran nekatere igralce rotirati. "Taktična priprava za Srbijo bo drugačna, igralo se bo v drugačni kulisi. Lahko si samo predstavljamo, kaj bi bilo v Stožicah, če bi bila kulisa, atmosfera še bolj spodbudna za nas. A najprej grem od sebe. Najprej moramo mi storiti to, da si to zaslužimo,'' ne more ostati ravnodušen, ko se spominja fantastičnih ozračij na tekmah slovenske reprezentance pred dobrim desetletjem, ko je Slovenijo popeljal na SP 2010. Takrat se je v Ljudskem vrtu iskala vstopnica več, vladalo je izjemno zanimanje, v zadnjih letih pa je reprezentanca izgubila tisti lesk, s katerim je znala hitro navdušiti ljubitelje nogometa.

Švedi so po zmagi v Ljubljani zavzeli prvo mesto v skupini B4. Foto: Grega Valančič/Sportida