Nič novega, Skandinavci ostajajo nočna mora Slovencev

V četrtek, 2. junija, na dvoboju četrte skupine lige B lige narodov, resnično ni manjkalo novosti. Pa poglejmo … Slovenska reprezentanca se je prvič v ligi narodov potegovala za točke v drugi najmočnejši kakovostni skupini, ligi B. Prvič, odkar je samostojna, je pričakala Švedsko na domačih tleh, prvič je zaigrala doma v koledarskem letu 2022, prvič je nosila nove bele drese, ki so nedavno zmagali na javnem natečaju in najbolj navdušili tako stroko kot tudi navijače. S tem pa novosti še ni bilo konec.

Selektorju Keku je prvič pomagal Boštjan Cesar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvič je selektorju na stadionu, na katerem je sklenil nogometno pot, pomagal slovenski rekorder Boštjan Cesar, prvič po dolgem času pa je na uradni tekmi, ki šteje za točke, Slovenija zaigrala s tremi branilci v zadnji vrsti. Tako so Janu Oblaku v obrambni vrsti delali družbo trije, Matjaž Kek se je odločil za Miho Mevljo, Miho Blažiča in Jako Bijola. Vse skupaj je začinilo še 5.123 gledalcev, med katerimi smo žal tudi tokrat pogrešali organizirane slovenske navijače. Tako resnično ni manjkalo novosti, žal pa tiste, ki bi si jo domači privrženci najbolj želeli, zgodovinske prve zmage nad Švedsko, nismo dočakali. Ni bilo niti točke, niti slovenskega gola.

V Stožicah ni bilo dolgo mirno

Kako se je razpletal dvoboj? Evropska nogometna zveza (Uefa) je v stresnem obdobju, ko na tleh Ukrajine po ruskem vojaškem napadu divja vojna, vse stadione, na katerih potekajo tekme lige narodov, ''oborožilo'' z miroljubnim sporočilom, na katerem v angleškem in ruskem jeziku piše Mir. Kar se tiče dvoboja v Stožicah, ni bilo prav dolgo mirno.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Švedi prenavljajo zasedbo in po dokončnem slovesu od SP 2022 napovedujejo menjavo generacij. V svojih vrstah pa imajo še vedno spoštljivo število znanih nogometašev, ki se dokazujejo v močnih evropskih klubih. Gostje so prvi pritisnili. Resnejše priložnosti si vendarle niso priigrali. Ta je pripadla gostiteljem, ko je Miha Zajc, ob odsotnosti Josipa Iličića mu je pripadla vloga dirigenta zvezne vrste in kreatorja napadov, v 8. minuti z leve strani iznajdljivo z zunanjim delom stopala poslal žogo pred švedska vrata, a žal njegovi soigralci niso zmogli z neposredne bližine matirati Robina Olsena.

Slovenija je skušala zapretiti predvsem prek protinapadov. Foto: Grega Valančič/Sportida Sreča za Slovenijo, Isak zatresel vratnico

Le dve minuti pozneje pa je bilo zelo vroče pred vrati Jana Oblaka. Dejan Kuluševski, zvezdnik Tottenhama, je z desne strani poslal natančen predložek, nato pa je bil v zraku najvišji Alexander Isak. Žogo je poslal v daljši kot Oblakovih vrat. Škofjeločan je bil nemočen, že premagan, nato pa se mu je nasmehnila sreča. Napadalec Real Sociedada je zatresel vratnico, žoga pa se je odbila proti Oblaku, ki jo je nato izbil na ''varno''.

Slovenija je skušala zapretiti prek protinapadov, na levi se je nekajkrat osvobodil švedskih kolegov Gregor Sikošek, a je zmanjkal kakovostnejši zaključek akcij.

Vzkliki z zunanje strani stadiona: ''NZS, mafija''

V 30. minuti so s severne strani stoženskega stadiona zadoneli vzkliki z nič kaj prijetno vsebino za krovno nogometno zvezo. Pred vrati, kjer na tekme vstopajo najglasnejši navijači Olimpije, je odmevalo ''NZS, mafija''.

Petar Stojanović je v prvem polčasu začel najlepšo akcijo Slovencev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Le kmalu po tem je sledila najlepša priložnost Slovenije v prvem delu. Petar Stojanović je krenil v protinapad, prodiral po desni strani, nato pa ob pravem času zaposlil vtekajočega Andraža Šporarja. Ta se je znašel skoraj sam pred vratarjem Švedske, močno streljal, a preveč v čuvaja mreže, tako da je splavala po vodi priložnost za vodstvo gostiteljev.

Kamplov soigralec z bele točke matiral Oblaka

V 37. minuti je sledil trenutek nepazljivosti Jake Bijola, ki je v kazenskem prostoru Slovenije nepravilno oviral Viktorja Claessona. Ta je padel kot pokošen, francoski sodnik Ruddy Buquet pa je pokazal na belo točko. Slovenski nogometaši niso skrivali nezadovoljstva, jezno je bilo tudi občinstvo. Petar Stojanović je bil najbolj glasen pri protestih in prejel rumeni karton. Umirjati ga je moral kapetan Jan Oblak. Ko je VAR potrdil najstrožjo kazen, je žogo v svoje roke vzel Emil Forsberg. Soigralec Kevina Kampla pri Leipzigu je suvereno premagal Oblaka. Škofjeločana je poslal v napačen kot, nekaj sto glasnih švedskih navijačev pa si je lahko v Stožicah dalo duška.

Jan Oblak je bil dvakrat premagan. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko se je končal prvi polčas s tesnim vodstvom gostov, se je marsikdo spomnil skandinavskega uroka. Nenazadnje Slovenija ni dosegla zadetka proti Švedom že 225 minut. Niza pa še ni bilo konec.

Rezervist Šeško stresel prečko, a …

V drugem polčasu je morala Slovenija kreniti še odločneje, saj je nujno potrebovala zadetek, če je želela ostati neporažena. Selektor Matjaž Kek se je tako odločil za menjavo v konici napada. Šporarja, ki bi se lahko v prvem polčasu proslavil, saj se je znašel v nekaj obetavnih napadih, a so zatajile njegove strelske naprave, je zamenjal Benjamin Šeško. Bi lahko mladenič, kateremu tako pri Salzburgu kot nasploh v Evropi pripisujejo bleščečo prihodnost, rešil Slovenijo?

Mladi Posavec ni potreboval dolgo, pa se je že znašel pred vrati. Žan Celar je v 50. minuti pobegnil po desni strani, nato imenitno podal Šešku. Tokrat so imeli srečo Švedi, slovenski ''rdeči bik'' je zatresel prečko. Akcija pa je bila kmalu prekinjena, saj se je Celar, napadalec Lugana, pred tem nahajal v nedovoljenem položaju.

V Stožicah so se veselili Švedi. Foto: Grega Valančič/Sportida Kek izkoristil vseh pet menjav

Nevarno pa je bilo tudi na drugi strani, Jan Oblak je moral tako v 59. minuti pokazati vse mojstrstvo, da je ubranil nevaren strel Dejana Kuluševskega. Kot da bi Šved makedonskih korenin s tem nakazal, kako lačen je zadetkov.

Sledile so nove menjave, Kek je skušal s svežimi močmi uloviti (vsaj) izenačenje. Vstopili so Žan Karničnik (namesto Gregorja Sikoška), Sandi Lovrić (namesto Mihe Zajca) in Benjamin Verbič (namesto Mihe Mevlja), a so Skandinavci uspešno in disciplinirano branili prednost, obenem pa znali zapretiti še domači obrambi, tako da se je Slovenija znašla v težavah.

Kekova četa je tako v zadnjih 15 minutah ponovno zaigrala s postavitvijo štirih branilcev. V 81. minuti je domači selektor poslal v igro še zadnjega rezervista, Luka Zahović je zamenjal Žana Celarja.

Mojstrovina Kuleševskega za 2:0

Sloveniji je primanjkovalo časa, v 87. minuti, ko je spretni Dejan Kuluševski prodrl po desni strani in nato z natančnim projektilom premagal še Jana Oblaka, je bilo slovenskih upov o vsaj točki konec. To je bila pravcata mojstrovina nekdanjega člana Juventusa, ki se je spomladi razigral v dresu Tottenhama. Švedi so podvojili prednost, selektor Janne Andersson je lahko zaploskal uvodni zmagi.

Dejan Kuluševski je zabil zadnji žebelj v krsto Slovencev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nadaljeval se je skandinavski urok za Slovenijo. Slovenske tekme proti Danski, Norveški in Švedski, vsaj kar se tiče tekem članskih reprezentant, ostajajo nočna mora. Slovenija tudi v tretji tekmi zapored ni zmogla zatresti švedske mreže, skupno pa je na 16. tekmi proti tekmecu iz Skandinavije izgubila že 13.

Popravni izpit jo čaka že kmalu, v nedeljo bo gostovala v Srbiji, ki je prav tako doživela skandinavsko hladno prho, saj je v Beogradu izgubila proti Norveški.

Slovenija : Švedska 0:2 (0:1) Stadion Stožice, gledalcev 5123, sodniki: Buquet, Zakrani in Debart (vsi Francija). Strelca: 0:1 Forsberg (39./11 m), 0:2 Kuluševski (88.). Slovenija: Oblak, Mevlja (od 77. Verbič), Bijol, Blažič, Sikošek (od 65. Karničnik), Stojanović, Kurtić, Gnezda Čerin, Zajc (od 65. Lovrić), Celar (od 82. Zahović), Šporar (od 46. Šeško). Švedska: Olsen, Augustinsson, Nilsson, Starfelt (od 45. Milošević), J. Andersson (od 65. Krafth), Forsberg, Karlström (od 79. Cajuste), K. Olsson (od 65. Svanberg), Claesson, Kuluševski, Isak (od 79. Quaison). Rumeni kartoni: Stojanović, Zajc; K. Olsson, Krafth, Kuluševski.

Rdeči karton: /.

