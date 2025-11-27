Četrtek, 27. 11. 2025, 17.11
Geraint Thomas ostaja v Ineosu, a v novi vlogi
Valižanski kolesar Geraint Thomas je dva meseca po koncu tekmovalne kariere dobil novo službo. Zmagovalec dirke po Franciji leta 2018 ostaja v britanski ekipi Ineos Grenadiers, a zdaj kot direktor za dirke.
"Ta ekipa je bila od prvega dne moj dom in skok v vlogo direktorja je nek naravni korak. Veliko sem se naučil od ljudi, ki me obkrožajo, od sotekmovalcev do osebja. Zdaj si želim dograjevati naš skupen uspeh," je dejal 39-letni Thomas.
Ekipa Ineos Grenadiers je med letoma 2012 in 2019 štirikrat zmagala na dirki po Franciji s štirimi različnimi kolesarji. Zadnji uspeh na eni od velikih tritedenskih dirk pa je dosegla leta 2021, ko je Egan Bernal osvojil dirko po Italiji.
Thomas bo tesno sodeloval s prvim možem ekipe Davom Brailsfordom in skrbel tudi za strategijo na dirkah ter razvoj in angažiranje novih tekmovalcev.