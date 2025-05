Na presenečenje večine kolesarskega sveta Caleb Ewan po enajstih letih končuje svojo kolesarsko kariero. "Po dolgem premisleku sem se odločil, da se upokojim iz profesionalnega kolesarstva," je zapisal Ewan. "Ta šport je bil pomemben del mojega življenja, oblikoval je mojo pot in ponudil izkušnje, ki jih bom nosil s seboj za vedno."

Ewan se je konec leta 2024 znašel brez pogodbe, potem ko je, kot se domneva, prekinil pogodbo z Jaycom AlUlo, a ni našel nove ekipe. Konec januarja se je pridružil Ineos Grenadiers z enoletno pogodbo. Kljub uspehu v barvah Ineosa je Ewan pojasnil, da sta dve burni leti vplivali na njegov odnos s profesionalnim kolesarstvom. "Odkar pomnim, se je moj svet vrtel okoli dirkanja. Intenzivna rutina, žrtvovanje, iskanje nenehnega izboljševanja, lakota po zmagi – to je bil moj ritem, po identiteti, ampak kar se mi je nekoč zdelo kot vse, ni več," je pojasnil v sporočilu za javnost.

"Resnica je, da je tudi ko sem prvi prestopil mejo, ta občutek, ki ga loviš leta, izginil hitreje kot prej. Moje izkušnje iz zadnjih dveh sezon, zlasti iz druge polovice leta 2024, so močno vplivale na moj odnos s športom. Vesel sem, da to obdobje ni zaznamovalo konca moje kariere, in ponosen sem na to, kar sem dosegel v kratkem, a uspešnem času z INEOS Grenadiers," je zapisal.

Posebna zahvala Ineosu

Ewan je večino svoje hvaležnosti posvetil svoji trenutni ekipi, s katero je po burnem obdobju, vključno z neuspešnim koncem kariere pri Lottu in težkim letom pri Jayco AlUla, kjer je bil njegov moštveni kolega tudi Luka Mezgec, našel pravo formo. V tej sezoni je dosegel dve etapni zmagi, enkrat na Coppi e Bartali in enkrat na Dirki po Baskiji. "Zadnjih nekaj let ni bilo lahkih, a leta 2025 sem spet nekaj našel, ne le noge, ampak zahvaljujoč moji novi ekipi tudi vero. Dali so mi prostor, zaupanje in okolje, da sem ponovno odkril, česa sem sposoben. Spet sem zmagal. Spet sem se počutil kot jaz in spet sem se počutil spoštovanega. Za to se jim ne morem dovolj zahvaliti," je zapisal.

Ewan ne skriva hvaležnosti do ekipe Ineos Grenadiers. Foto: Guliverimage

V svoji 11-letni karieri je Ewan postal eden izmed odličnih šprinterjev v pelotonu, saj je zmagal na petih etapah na Dirki po Franciji in Giru, v eni na Vuelti, v devetih etapah domače dirke Tour Down Under, ima pa še nešteto enodnevnih zmag. Skupno ima 65 zmag in 12 nastopov na dirkah Grand Toura. Je tudi večkratni državni prvak, Avstralijo pa je dvakrat zastopal na svetovnih prvenstvih.

Ewan se je v poslovilni izjavi čustveno zahvalil različnim ključnim osebnostim v svoji karieri, vključno z zdajšnjimi in nekdanjimi kolesarskimi kolegi, avstralsko reprezentanco in družino. Njegovi karieri se je med drugim že poklonil izvršni direktor Ineos Grenadiers John Allert. "V imenu ekipe INEOS Grenadiers in vseh v našem čudovitem športu se ti zahvaljujem, Caleb, ker si nas navdušil s svojim edinstvenim in eksplozivnim načinom dirkanja. Šport zapuščaš z našim spoštovanjem in najboljšimi željami ter kot zmagovalec – v vseh pomembnih delih besede," je zapisal.

