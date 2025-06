"Ta video snemam, ker vam želim nekaj sporočiti, odločil sem se, da končam atletsko kariero, odločitev je bila težka, a iskrena. Biti iskren, je včasih težko. Na tej poti vzponov in padcev sem neizmerno užival, spoznal ogromno ljudi in lahko rečem, da sem imel najboljšo službo na svetu," je Luka Janežič dejal v videoposnetku, s katerim je na družbenem omrežju potrdil, da je njegove atletske profesionalne kariere konec.

Zahvala trenerjem

Janežič, čigar kariero je krojila poškodba ahilove tetive iz leta 2022, se je v nadaljevanju zahvalil trem trenerjem, ki so bili na njegovi poti najpomembnejši.

"Frenk Bohinc, Rok Predanič, za katerega lahko rečem, da me je kot atleta naredil. Z njim sem preživel najlepše in najbolj uspešne atletske dni. Tu je še Damjan Zlatnar, s katerim sem šel skozi zelo težko obdobje zaradi poškodbe ahilove tetive. Zelo sem mu hvaležen, da me je postavil nazaj za štartni blok," je dodal 29-letni atlet, ki ima še danes v lasti nekatere državne rekorde.

Je rekorder na 400 metrov (44,84) in 300 metrov (31,89).