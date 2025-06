Filip Jakob Demšar je na mednarodni atletski ligi Telekoma Slovenije, ki je potekala v Mariboru, v teku na 110 m ovire v finalu slavil s časom 13,78 sekunde in bil krepko pred tujimi tekmeci. V kvalifikacijah pa je s 13,56 izenačil 18 let star slovenski rekord. Na 100 metrov sta se izkazala Anej Čurin Prapotnik in Jernej Gumilar, ki sta se zavihtela med pet najhitrejših Slovencev vseh časov.

Izjemno sta na 100 m ob dovoljeni pomoči vetra (+1,6 m/s) tekla Anej Čurin Prapotnik (Ptuj), ki je zmagal z 10,23 sekunde, in Jernej Gumilar (Žak), ki je bil drugi z 10,26. Z osebnima rekordoma sta se zavihtela na četrto in peto mesto v slovenski zgodovini, pred njima so le z 10,13 leta 2007 Matic Osovnikar ter z 10,21 Urban Acman (leta 1998) in Jan Žumer (leta 2006).

Tek na 100 m je bila tudi 20. memorialna disciplina Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana. Ne dosti slabše od Čurina Prapotnika in Gumilarja je na najkrajšem sprintu tekla tudi Lina Hribar (Žak), ki je z 11,55 (veter +1,7) krepko popravila svoj osebni rekord in ugnala Niko Jenko (Velenje, 11,64).

Maja Mihalinec Zidar je premagala Britanko Brooke Ironside za dve stotinki sekunde. Foto: Peter Kastelic/AZS

Hribar je nato teka tudi na še enkrat daljši razdalji in bila z novim osebnim rekordom četrta (23,78). Po izjemnem začetku sezone v Kranju (23,50) se je znova izkazala Maja Mihalinec Zidar (Žak) in zmagala s 23,42 pred Britanko Brooke Ironside (23,44) in Radeljčanko Lucijo Potnik. Slednja je s 23,66 tekla najhitreje doslej in dokazala, da po uspešnih sprintih postaja vse boljša tudi na daljši razdalji.

Med atleti je na pol stadionskega kroga četverica tekla pod 21 sekundami, med njimi dva Slovenca. Zmagal je Latvijec Oskars Grava z 20,67, na drugem in tretjem mestu sta bila z osebnim rekordom 20,78 Andrej Skočir (Žak) in Matevž Šuštaršič (Krka) z 20,90.

Rok Markelj (Triglav Kranj) je na 1500 m slavil s 3:41,70 in se ob pomoči Jana Vukoviča, ki mu je del teka pomagal z ritmom, približal slovenskemu rekordu 3:39,29. Tega je Aleš Tomič postavil leta 2002 v Zagrebu.