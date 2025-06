Janković je dodal, da sestanki glede izvedbe projekta že potekajo in da se pripravlja terminski načrt gradbenih del. Računa, da bodo po pridobitvi mnenja pravne in finančne službe pogodbo podpisali še ta mesec, nato bo sledila uvedba v delo.

Končanje del do konca polovice leta 2027

Ljubljanski župan je dodal, da ostali roki ostajajo nespremenjeni, torej začetek gradnje oktobra in dokončanje projekta do konca prve polovice leta 2027.

Mestna občina Ljubljana je pretekli mesec po pisanju več medijev uspešno zaključila pogajanja in izbrala najbolj ugodnega ponudnika za izvedbo gradbenih del. To je postala družba Makro 5 gradnje, ki bi dela izvedel za nekaj več kot 89,2 milijona evrov brez davka oz. skoraj 109 milijonov evrov z davkom.

Janković je danes dodal, da bodo projekt še ta teden predstavili krovni zvezi, atletskim klubom, tistim, ki trenirajo na sedanjem stadionu ŽAK, ter ostalim deležnikom.

Projekt bo financiran iz proračuna mestne občine, a obstaja možnost, da bo kot objekt nacionalnega pomena sofinanciran s strani države, so že pred časom zapisali na občini.

Kaj vse bo zajemal?

Atletski center bo zajemal glavni atletski stadion z nogometnim igriščem, atletsko dvorano z 200-metrsko stezo in pomožni atletski stadion z nogometnim igriščem.

Zgrajena bo še dvorana za mete atletskih orodij, kletna etaža s parkirnimi površinami. Uredili bodo zelene in utrjene površine ter prometno in komunalno opremili center. Atletsko-nogometni stadion bo imel 4777 pokritih sedežev, atletska dvorana 1648, pomožni stadion pa 315 sedežev.

Več zapletov

Doslej je prišlo že do različnih zapletov, nazadnje februarja, ko so iz občine sporočili, da so bile vse prejete ponudbe za gradnjo novega centra previsoke, zaradi česar so začeli nova pogajanja. Te so nato izluščile podjetje Makro 5 gradnje, ki je gradilo tudi športni center Ilirija.

Zdajšnji stadion ŽAK je bil v spodnji Šiški zgrajen leta 1930, nazadnje pa temeljito prenovljen leta 1997 za mladinsko evropsko prvenstvo.