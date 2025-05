Slovenski orjak Kristjan Čeh, ki je v karieri stal na najvišji stopnički tako na svetovnem (2022) kot tudi evropskem (2024) prvenstvu, je v življenski formi. V Slovenski Bistrici je dosegel tretji najboljši letošnji met na svetu.

Kristjan Čeh je navdušil zbrane ljubitelje kraljice športa v Slovenski Bistrici. Foto: Jure Banfi

Kristjan Čeh je na Štajerskem poskrbel za več kot odmeven dosežek. Foto: Aleš Fevžer

Čeh: To je kar noro

Šestindvajsetletni Čeh je znova prikazal izjemno formo. Tekmo je začel z rekordom mitinga 69,69 m, pa 68,23, potem pa so mu v tretji seriji namerili 72,36 m. V zadnjih treh serijah je imel neveljavne poskuse.

"V tednu dni tri tekme prek 72 m, to je kar noro. Trener mi je rekel, da najdaljši met tehnično ni bil najboljši. Tudi nisem pričakoval rekorda. Vedel sem, da bo šlo prek 70, ne pa da bo to rekord. To sem vedel šele, ko so pokazali doseženo daljavo," je povedal Čeh.

Začel je dobro, s skoraj 70 m. "Prvi met tudi ni bil dober, izmet je bil malo postrani. A sem videl, da bom znova lahko presegel 70 m. Tri korake višje je moja tehnika glede na lani, tudi fizična pripravljenost je boljša. To je plod trdega dela, zato imam tudi stabilne in dolge mete," je dejal Čeh.

V Zagrebu je 24. maja na svoji prvi tekmi v sezoni orodje vrgel 72,34 m in se tedaj povzpel na šesto mesto vseh časov. Pred njim je na petem mestu njegov nekdanji trener Gerd Kanter iz Estonije s 73,38 m.

Za petim najboljšim rezultatom vseh časov na svetu zaostaja po novem le še dva centimetra. Foto: Jure Banfi

Pred Čehom sta v sezoni in na prvih dveh mestih v zgodovini le dva atleta, Mykolas Alekna iz Litve, ki je 75,56 m vrgel v Ramoni v ZDA, kjer je prav tako 13. aprila letos 74,78 m vrgel še Avstralec Matthew Denny. Oba dosežka sta bila dosežena z veliko pomočjo vetra.

Gumilar ugnal Čurina Prapotnika

Na tretji postaji najmočnejših slovenskih mitingov, ki letos vsi štejejo tudi za serijo izziva Svetovne atletike, je Rok Ferlan (Triglav) v teku na 400 m za več kot sekundo ugnal vse tekmece in se edini spustil pod 46 sekund s 45,90.

"Upal sem, da se čim hitreje spustim pod 46 sekund. Že sedaj se je to zgodilo, ker sem danes tvegal in hitro začel prvo polovico teka. Lahko še izboljšam zadnjih 40 m, rezerve so še," je povedal Ferlan.

V teku na 100 m je v slovenski konkurenci drugo zmago v nizu dosegel Jernej Gumilar (ŽAK), ki je z 10,50 tako kot na prejšnji tekmi na Ptuju ugnal najboljšega slovenska sprinterja zadnjega obdobja Aneja Čurina Prapotnika (Ptuj), ki je zaostal šest stotink.

V Slovenski Bistrici se je zbralo veliko ljubiteljev atletike. Foto: Jure Banfi

Med atletinjami so bile prav tako na startni črti najkrajšega sprinta vse najboljše Slovenke z izjemno Maje Mihalinec Zidar, ki je s 23,50 navdušila v Kranju.

Veter je pihal kar 2,4 m/s v prsi, Lucija Potnik je sicer pričakovano zmagala, tekla a je 11,73. Pod 12 sekund je zmogla le še Lina Hribar (ŽAK, 11,98).

"Živčen sem bil na startu, mogoče so po moji uvodni zmagi vsi menili, da sem favorit. Stopnjujem formo, čeprav veter ni bil na naši strani, pa sem dosegel dober čas," je bil zadovoljen Gumilar.

"Šokirana sem, že sredi teka nisem imela nobene ob sebi in sem lahko le še stopnjevala ritem. Kljub temu, da je bil kar močan proti veter, pa sem dosegla dober čas za te razmere," je svoj prvi nastop sezone pospremila Potnik.

Najstnica popravila rekord za dve sekundi in pol

Ob koncu programa sta bila na programu še štafetna nastopa 4 X 100 m, prva slovenska četverica je z 39,50 za tri desetinke zgrešila slovenski rekord. Med atletinjami je z 45,97 ekipa mlajših članic za las ugnala ekipo do 20 let, ki je tekla 46,09.

Petnajstletna Živa Remic (Olimpija) je za prepričljivo zmago na dva stadionska kroga za več kot dve sekundi in pol popravila svoj osebni rekord, ki sedaj znaša 2:03,19.

Foto: Jure Banfi

Madžar Armin Szabados je s 73,98 m osvojil 23. memorial Milana Stepišnika v metu kladiva, četrti in prvi, ki ni presegel 70 m, je bil najboljši Slovenec Jakob Urbanč (Brežice, 68,91 m).

Med atletinjami je v tej disciplini s 63,92 m, to daljavo je zmogla v zadnji seriji, zmagala Estonka Anna Maria Čeh, življenjska sopotnica Kristjana Čeha.

Subašić za las premagal Modrijančiča

Peti memorial Marjana Štimca v suvanju krogle pa je dobil Mesud Pezer iz Bosne in Hercegovine z 19,92 m, peti je bil član Žaka Blaž Zupančič (17,99 m). Ob močnem vetru v prsi (+2,0 m/s) je Romunka Anamaria Nesteriuc na 100 m ovire s 13,59 ugnala članico kranjskega kluba Lano Andolšek (13,69).

V skoku v daljino sta zmagala Dino Subašić (Velenje, 7,54 m) s centimetrom prednosti pred domačinom Klemenom Modrijančičem (7,53 m) in Urša Matotek (Dolenjske Toplice) s 6,31 m iz četrte serije.

Na tribunah ni manjkalo glasnih navijačev in navijačic. Foto: Jure Banfi

Miting v Bistriškem parku je potekal zadnjič na starih atletskih stezah, saj ga bodo z večmilijonsko investicijo jeseni začeli obnavljati.

Naslednji miting sezone mednarodne lige bo v Mariboru 5. junija. Tekmovanje bo pripravil ljubljanski ŽAK, ki v prestolnici zaradi obnove stadiona v Šiški že nekaj sezone ne more gostiti tekem.