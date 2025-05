EA: Iz ekipnega EP v Mariboru v prvo ligo tri reprezentance

Ena osrednjih tem torkove seje upravnega odbora Atletske zveze Slovenije (AZS) je bila priprava na organizacijo ekipnega evropskega prvenstva 2. in 3. skupine. To bo v Mariboru od 24. do 29. junija. Evropska atletika (EA) je potrdila, da bodo v prvo skupino napredovale prve tri reprezentance in ne zgolj prvi dve.

"Na AZS smo dobili neuradno informacijo EA, da naj bi prišlo do spremembe, da naj bi napredovali le prvi dve ekipi. Tega pisno sicer nismo dobili. Kljub temu smo na AZS takoj ukrepali in prejšnji teden poslali uraden dopis na EA. Od tam smo že dobili odgovor, da ni v načrtu nobena sprememba. Pojasnili so, da pravila, ki so v veljavi, ostajajo," je povedal direktor AZS Nejc Jeraša.

Slovenska reprezentanca namreč želi napredovati v elitno prvo skupino, kamor vodijo prva tri mesta s tekme v Mariboru, kot je tudi v pravilih EA. Na prejšnjem tovrstnem tekmovanju v okviru evropskih iger na stadionu Šlask pri Katovicah na Poljskem je bila Slovenija četrta in je tretje mesto in napredovanje zgrešila za pičle pol točke.

Naslednji gostitelj evropskih iger je Turčija leta 2027, kjer bodo, podobno kot leta 2023 na Poljskem, pripravili tudi evropsko ekipno prvenstvo v atletiki. Gostitelj ima sicer pravico samodejnega nastopa na prvenstvu, četudi ni neposredno uvrščen v prvo skupino, a le, če ima devet atletskih stez namesto osmih. V tem primeru lahko v elitni skupini nastopijo vse reprezentance, ki so se tja uvrstile na športnem prizorišču.

Nadomestni gostitelj

AZS bo sicer ekipno EP priredila kot nadomestni gostitelj, potem ko so Izraelu organizacijo prvenstva vzeli zaradi vojaške operacije v Gazi, evropska atletika EA pa je prvenstvo naknadno dodelila Sloveniji. Priprave na tekmovanje, ki bo stalo 1,8 milijona evrov, so v štajerski prestolnici v sklepni fazi.

"EA je zelo dvignila merila za izvedbo ekipnega EP od tistih, ki so veljala v preteklosti, kar ima tudi finančne posledice," je dodal Jeraša.

NA UO AZS so sprejeli revidirano letno poročilo za lansko poslovanje, ko je bilo 1,86 milijona evrov prihodkov in pozitivna ničla. Potrdili so gradiva za naslednjo skupščino zveze, ki bo 12. junija na sedežu AZS v Ljubljani.