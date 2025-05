Tina Šutej druga na diamantni ligi v Maroku

Slovenska atletinja Tina Šutej je na četrtem mitingu diamantne lige v sezoni zasedla drugo mesto. V maroškem Rabatu je v skoku s palico preskočila 4,63 m in zaostala le za Američanko Katie Moon, ki je v zadnjem poskusu zmogla 4,73 m. Šutej, ki je bila edina Slovenka v Rabatu, je v seštevku discipline zdaj tretja skakalka s palico.

Šestintridesetletna Tina Šutej je danes v maroški prestolnici v prvem poskusu preskočila 4,35 m, nato pa v drugem 4,50. Potem ko je bila v prvo uspešna na 4,63 je bila tik pred zmago, a je v zadnjem poskusu Američanka preskočila 4,73 m in Šutej preprečila prvo mesto.

Triintridesetletna Katie Moon je nato skakala še na 4,80 m, a letvico trikrat podrla. Tretje mesto je pripadlo njeni rojakinji Gabrieli Leon. Prve tri so edine zmogle 4,63 m. Britanka Molly Caudery, zmagovalka tekme v Dohi, je zaradi poškodbe na ogrevanju odpovedala nastop.

Na vrhu skupnega seštevka je po odpovedi Britanke zdaj Moon s 15 točkami, sledi Italijanka Roberta Bruni z 11, tretja pa je Šutej z desetimi.

Kenijka postavila drugi najboljši izid vseh časov

Za sijajen rezultat je v Rabatu poskrbela Kenijka Beatrice Chebet. Na 3000 m je namreč v praktično solo teku slavila s časom 8:11,56, kar je drugi najboljši izid v zgodovini.

Beatrice Chebet je zaostala le za svetovnim rekordom Kitajke Wang Junxia, doseženim pred 32 leti. Foto: Guliverimage

Hitreje je pred slabimi 32 leti v Pekingu v sumljivih okoliščinah tekla le Wang Junxia s Kitajske. Pred današnjim tekom 25-letne Kenijke so imel Kitajke iz začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja pet najhitrejših tekov v zgodovini, vse z dne 12. in 13. septembra 1993.

Naslednja postaja diamantne lige bo italijanski Rim, in sicer 6. junija.