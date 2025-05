Zaupanje v Primoža Rogliča je popolno, a ekipa skriva še enega aduta

Avstralec Jai Hindley je letos znova opravil višinske priprave na Teideju, kjer se je pripravljal tudi skupaj s Primožem Rogličem. Kot je mladi član ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Frederik Wandahl, ki je bil z obema na pripravah, povedal za nizozemski portal In de Leiderstrui, je Hindley v odlični formi: "Z Jaiem sva dobra prijatelja in ga dobro poznam. Treniral je zelo dobro. Verjamem, da bo letos še boljši kot lani – na Teideju je šlo res gladko."

Wandahl pa je bil navdušen tudi nad Rogličem: "Pri Primožu vidiš, da ve, kaj dela. Ko je samozavesten, vozi vrhunsko. Oba imata svoje prednosti in slabosti. Primož je zelo sproščen in natančno ve, kaj lahko naredi na kolesu. To velja tudi za Jaia, ki ve, kaj potrebuje."

Čeprav Hindley ne skriva, da bi rad dobil več prostora, sprejema, da bo moral v prvi vrsti delati za ekipo: "Ni vse v mojih rokah. Dobrodošlo je, da imamo dve karti, ampak na koncu ni na meni, da odločam. Kolesarim za ekipo in odgovorni se odločajo. Normalno je Primož najpomembnejši vodja naše ekipe."

Eisel: Vsak dan nova dirka

Ob tem Hindley cilja tudi na kasnejši del sezone – posebej na Vuelto, ki je njegov osrednji cilj. Giro bo začel v vlogi pomočnika, čeprav se njegovo letošnje pripravljalno obdobje odvija zelo podobno kot leta 2022, ko je osvojil Giro. Takrat je bil peti na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja – tudi letos – in 13. na Dirki po Kataloniji – letos je bil deveti.

Jai Hindley je leta 2022 osvojil Giro d'Italia. Foto: Guliverimage

Športni direktor ekipe Bernard Eisel opozarja, da so tritedenske dirke danes povsem nepredvidljive, zato bodo morali biti v ekipi zelo pazljivi. Pasti je ogromno: "Taktika se lahko menja vsak dan. Zdaj ekipe napadajo vsak dan, imamo makadamsko etapo, neznane ceste v Albaniji, kronometra ... Vse je zelo odprto."

Zato se tudi v nemško-avstrijskem moštvu zavedajo, da je dobrodošlo, da imajo več kart, s katerimi lahko razpolagajo na letošnjem prvem Grand Touru sezone, ki se bo začel ta petek v Albaniji.