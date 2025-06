Vrhovec končal kariero, a ostaja v Mariboru

Kot so zapisali pri Mariboru, je Vrhovec 230-krat oblekel vijoličasti dres, osvojil tri naslove državnega prvaka, igral v skupinskem delu lige prvakov in bil v klubu sedem let in pol (v prvem obdobju od julija 2016 do januarja 2022, po vmesni ciprsko-poljski izkušnji pa še dve leti, od poletja 2023).

"Splet različnih okoliščin oziroma skupek vsega. Nedvomno pa v največji meri zdravstveno stanje, ki mi ne omogoča več igranja na dovolj visoki ravni. Stanje kolka je takšno, da sem se moral sprijazniti s spoznanjem, da ne morem igrati na tisti ravni, na kateri bi si želel," je za klubsko spletno stran Vrhovec pojasnil razloge za konec kariere.

"Ko sem igral, sem bil stoodstotno predan delu, popolnoma osredotočen na vse obveznosti. Morda bi lahko še podaljšal kariero, a ne do te mere, da bi zmogel spremljati želen ritem. Izšlo se je s koncem na prijeten način, v Mariboru, ki je bil pomemben del moje kariere. Zdaj pa tudi z lepim prehodom k življenju po koncu aktivne poti, kar pomeni lažje slovo, kot bi morda bilo na drugačen način," je dodal Vrhovec, ki končuje prvi letnik študija športnega menedžmenta.

Po novem "most med slačilnico in pisarno"

Vodja nogometnih operacij pri Mariboru Cem Basgül pa je pojasnil novo Vrhovčevo vlogo v klubu. "Kot 'team manager' bo pomenil most med slačilnico in pisarno, a tudi strokovnega štaba. Bo najpomembnejši člen, ki bo prenašal dušo Maribora in pokazal novim igralcem, prav tako fantom iz naše nogometne šole, kaj je Maribor. Delil bo izkušnje z njimi in verjamem, da nam s svojo zmagovalno miselnostjo v veliko pomoč. Ne le v prihodnji sezoni, ampak dolgoročno."

Maribor bo v naslednjih dneh predstavil tudi novega trenerja, to naj bi postal 35-letni Turek Tugberk Tanrivermis. Sicer pa je že pred tem štajerski klub poskrbel za nekatere kadrovske poteze, med drugimi je podelil nekaj izpisnic, tudi Josipu Iličiću, Mennu Bergsnu, Marku Božiću, Andreju Sousi ..., kariero pa je končal tudi Martin Milec.

V ekipo pa so Štajerci privabili Marka Španringa iz Brava ter podaljšali pogodbe Hilalu Soudaniju, Omarju Rekiku in Bradleyju M'Bondu.

