Nogometni klub Maribor je sporočil, kako bo v sezono 2025/26 krenil z novim trenerjem. Z Boštjanom Cesarjem, ki je vodil vijolice večino prejšnje sezone in Mariborčane popeljal do drugega mesta v prvenstvu ter četrtfinala pokalnega tekmovanja, je sklenil sodelovanje. Ljudski vrt zapuščata tudi njegova pomočnika Aleksandar Radosavljević in Bojan Jokić. Mariborčani bodo novega trenerja predstavili v bližnji prihodnosti, po poročanju Ekipe pa namerava klubsko vodstvo, v katerem prevladujejo Turki, na izpraznjeni stolček posaditi mladega Turka Tugberka Tanrivermisa.

V Ljudskem vrtu so se po še eni sezoni, katero je NK Maribor končal brez tako želene lovorike, odločili za trenersko menjavo. Tako bosta v sezono 2025/26 z novim strategom krenila dva najboljša slovenska kluba v 1. SNL. Prvak OIimpija naj bi se poslovil od Španca Victorja Sancheza, o tem je pred dnevi poročal Sportklub, a ljubljanski klub o tem še ni uradno spregovoril za javnost, podprvak Maribor pa se je v nedeljo uradno poslovil od Boštjana Cesarja. Tako bo najvišje uvrščeni klub v 1. SNL, ki poleti ne bo menjal stratega, tretjeuvrščeni Koper, pri katerem bo še naprej opravljal vlogo prvega trenerja Slaviša Stojanović, tudi zadnji gost Sobotnega intervjuja.

Klubsko sporočilo: Boštjan Cesar ni več trener @nkmaribor, Ljudski vrt zapuščata tudi člana strokovnega štaba Aleksandar Radosavljević in Bojan Jokić. Vsem se zahvaljujemo za trud in predanost pri delu ter želimo vso srečo na nadaljnji trenerski poti.



➡️https://t.co/lIsjXkrNYS pic.twitter.com/CMNLUnCMNW — NK Maribor (@nkmaribor) June 8, 2025

"S karizmatičnostjo, značajem in izkušnjami iz bogate nogometne kariere se je z enako močno željo po uspehu, ki ga je krasila na igrišču, po delovanju v vlogi pomočnika selektorja članske izbrane vrste lotil samostojnega trenerskega dela na klubski ravni. Z osvojenim drugim mestom v državnem prvenstvu smo si zagotovili uvrstitev v drugi krog kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo, pokalno tekmovanje pa smo zaključili v četrtfinalu. Ob glavnem trenerju zapuščata Ljudski vrt tudi člana strokovnega štaba Aleksandar Radosavljević in Bojan Jokić. Vsem se zahvaljujemo za trud, prizadevnost in predanost pri delu, ki so ga opravljali z veliko mero pripadnosti ter želimo vso srečo na nadaljnji trenerski poti," je sporočil najtrofejnejši slovenski nogometni klub in napovedal, kako bo odločitev o novem trenerju tako kot vse informacije o sestavi novega strokovnega štaba predstavil v prihodnjih dneh.

Lastnik NK Maribor Acun Ilicali se je s sodelavci odločil za trenersko menjavo. Bo na vroči stolček pripeljal mlajšega rojaka? Foto: Jure Banfi

Prihaja mladi Turek?

Na izpraznjeno trenersko mesto po poročanju Ekipe ne prihaja kateri izmed domačih strategov, ampak mladi, šele 35-letni Turek Tugberk Tanrivermis. Ta je v trenerski karieri nabiral izkušnje ob slovitem Turku Fatihu Terimu in Hrvatu Igorju Tudorju, nazadnje pa je vodil avstrijski drugoligaški klub St. Pölten in ga popeljal do četrtega mesta, nato pa z njim ni želel podaljšati sodelovanja.

Boštjan Cesar je bil trener Maribora od 14. oktobra 2024. Blestel je zlasti na večnih derbijih, kjer ni nikoli izgubil proti prvaku Olimpiji, drago pa je plačal neuspehe na "manjših" tekmah. Navijače je najbolj razočaral s kar dvema porazoma na gostovanju pri Primorju v Ajdovščini. Foto: Aleš Fevžer

Mariborčani bodo evropsko sezono 2025/26 začeli v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, tekmeca pa bodo izvedeli na žrebu v Nyonu 18. junija.