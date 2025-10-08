Geraint Thomas kritičen do ekipe glede škandala s slovenskim maserjem

"Ni bilo ravno super, kako se je ekipa spopadla s tem," je bil o letošnjem škandalu v ekipi Ineos Grenadiers, v katerega je bil vpleten njen dolgoletni slovenski maser in soigneur David Rožman, v velikem intervjuju za Guardian kritičen zdaj že upokojeni valižanski kolesarski as Geraint Thomas. Rožman je moral letos zapustiti Dirko po Franciji, ko se je znašel v preiskavi Mednarodne agencije za testiranje (ITA) zaradi povezav z nemškim zdravnikom Markom Schmidtom, osrednjo osebo v dopinški aferi Aderlass iz leta 2019.

Tik pred letošnjim Tourom se je nemška televizija ARD z dokumentarnim filmom posvetila dopinškemu doktorju Marku Schmidtu, nato sta časnika Irish Independent in Sunday Times kot enega, ki je bil v stikih z nemškim zdravnikom, identificirala Slovenca Davida Rožmana, ki naj bi Schmidtu leta 2012 med Dirko po Franciji pošiljal sporočila. Hitro se je s sprožitvijo uradne preiskave odzvala mednarodna agencija za testiranje, Rožmana, ki je v ekipi od leta 2011 deloval kot maser, pa je Ineos nemudoma odslovil.

"Samo zato, ker nekoga poznaš, še ne pomeni, da si kriv"

Slovenski maser David Rožman je v preiskavi zaradi povezav z nemškim zdravnikom Schmidtom. Foto: ineosgrenadiers.com "Ni bilo super, kako se je ekipa spopadla s tem. Težko pa je, če imaš zdravnika, ki se že nekaj časa ukvarja s kolesarstvom. Nikakor ne pravim, da so vsi sumljivi, ampak če je nekdo v tem športu že 15 let, je možnost, da ima nekakšno povezavo z dopingom, precej velika," je v intervjuju za Guardian o tej neprijetni temi povedal Geraint Thomas. "Ni me presenetilo, da je poznal nekega zdravnika, za katerega se je izkazalo, da je sumljiv. Ampak samo zato, ker nekoga poznaš, še ne pomeni, da si kriv. Presenečen sem bil, kako hitro se je ta zgodba razširila in koliko negativnega poročanja je bil deležen," je še dodal 38-letni Valižan.

Na letošnjem Touru, Thomasovem zadnjem v karieri, so bili kolesarji Ineos Grenadiers zaradi škandala nenehno pod dodatnim medijskim pritiskom. "Bilo je težko, vse te stvari so se dogajale skozi leta z ekipo. Ampak kot kolesar si lahko osredotočen le nase in na naslednjo dirko," pravi Thomas, zmagovalec Toura leta 2018. Preiskavo bi po Thomasovem mnenju lahko izvedli drugače, ne tako javno. Doda, da bi bilo tako v vsaki drugi ekipi, v kateri bi prav tako zlahka našli takšne sumljive povezave, a da se Ineos (nekdaj Sky) očitno obravnava po drugačnih merilih.

"Sodobno kolesarstvo je čistejše, kot je bilo kadarkoli"

"Sodobno kolesarstvo je čistejše, kot je bilo kadarkoli." Foto: Guliverimage Zaradi Rožmanove domnevne povezave z zloglasnim nemškim zdravnikom je bil na medijskem tnalu tudi štirikratni zmagovalec Toura Chris Froome, ki se je od škandala oddaljil z besedami, da "ve le to, kar je bilo zapisano v medijih". Froome se je z dopinškimi sumi srečeval skozi celotno kariero, saj je na nek način naslednik generacije, ki so jo močno zaznamovali tovrstni grehi, sploh z afero Lanca Armstronga. Thomas v času kariere ni veljal za osumljenca, se je moral pa tudi on spopadati z nenehnimi vprašanji o t. i. temnih dopinških časih njegovega športa. To ga je utrujalo, je povedal in poudaril, da "je sodobno kolesarstvo čistejše, kot je bilo kadarkoli".

"Meni je lahko reči: no, če lahko jaz zmagam na Touru čist, potem lahko kdorkoli. Ampak sedanjost ima vseeno madež, saj moramo še vedno veliko govoriti o dopingu. Obenem pa je strog nadzor resnično pomagal očistiti šport. Mislim, da je v kolesarstvu veliko več testiranj kot v drugih športih," je dejal Thomas. Tudi za Sky oz. Ineos Grenadiers je zagotovil, da je ekipa, ki se z dopinškimi nečednostmi ni ukvarjala. "Če bi se v začetku kariere pridružil Saunierju Duvalu ali Phonaku," je izpostavil moštvi, ki pa ju bremeni temna preteklost. "Imam srečo, da mi tega ni bilo treba nikoli izvedeti. Imel sem srečo, da se nikoli nisem znašel v tem položaju. Prišel sem v Sky in celotna miselnost britanskega kolesarstva je bila moja varnostna mreža," je še dodal.

Leta 2023 ga je na Giru premagal Primož Roglič. Foto: Reuters

Obžaluje poraz proti Primožu Rogliču

Thomas je tekmovalno kariero sklenil na letošnji Dirki po Veliki Britaniji. Njegov največji uspeh je bila nedvomno zmaga na dirki vseh dirk leta 2018, med profesionalnimi cestnimi kolesarji je zbral 25 zmag, ima pa tudi dve zlati olimpijski kolajni z dirkališč, pa tudi tri naslove svetovnega prvaka (vse v ekipnih disciplinah). Močno obžaluje zamujeno priložnost iz leta 2023, ko je zmago na Dirki po Italiji prepustil Primožu Rogliču. "Ta poraz je bil težak," je priznal, zato pa je izjemno ponosen na tretje mesto na Touru leta 2024: "Očitno je dirko dobil precej poseben fant, Tadej Pogačar. Bila je bolj ali manj le dirka za drugo mesto. Dani Martínez me je prehitel, a na stopničke pri 38 letih sem tako ponosen, kot bi bil na zmago."

Thomas bo ostal v kolesarstvu in v ekipi Ineos Grenadiers, kjer naj bi v naslednji sezoni opravljal delo nekakšnega posrednika med vodstvom in trenerji. "Marsikaj moramo še doreči, zato ni še nič uradno, vsekakor pa menim, da lahko ekipi zelo pomagam," pravi sveži kolesarski upokojenec.

