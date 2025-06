Joao Almeida poskrbel za 46. zmago Pogačarjeve ekipe, Geraint Thomas ni startal

Zmagovalec četrte etape 88. Dirke po Švici, 193-kilometrske preizkušnje od Heidna do Piura, je Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG). Portugalec je napadel slabih 49 kilometrov pred ciljem na klancu prve kategorije Splügenpass in v cilj prišel 40 sekund pred Britancem Oscarjem Onleyjem (Picnic PostNL) ter 42 pred Avstralcem Benom O'Connorjem (Jayco AlUla). Rumeno majico vodilnega je zadržal Francoz Romain Gregorie (Griupama – FDJ), ki je danes zasedel peto mesto. Slovenca Matej Mohorič (Bahrain – Victorious) in Gal Glivar (Alpecin – Deceuninck) tudi danes nista bila v ospredju. Današnje etape ni začel valižanski veteran Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki je včeraj padel in si poškodoval koleno.

Joao Almeida je poskrbel za novo, že 46. letošnjo zmago Pogačarjeve ekipe UAE Emirates. Tekmecem se je v današnji četrti etapi Dirke po Švici odpeljal 48,8 kilometra pred ciljem, ko je glavnina na vzponu na Splügenpass že razpadla na več skupin. Nosilec rumene majice Francoz Romain Gregoire je dobro omejeval škodo in v cilj prišel na petem mestu, minuto za zmagovitim Portugalcem.

V skupnem seštevku ima Gregoire zdaj 25 sekund prednosti pred rojakom Kevinom Vanquelinom (Arkea – B&B Hotels) ter 29 sekund pred še enim Francozom Julianom Alaphilippom (Tudor).

Slovenska predstavnika na dirki Matej Mohorič in Gal Glivar tudi danes nista bila v ospredju, v cilj sta prišla v skupini dobrih petnajst minut za zmagovalcem. Glivar je bil 53., Mohorič pa 64.

Včeraj padec valižanskega veterana

Etape danes ni začel 39-letni Valižan Geraint Thomas, ki je včeraj padel in si lažje poškodoval koleno, zato so se v njegovi ekipi Ineos Grenadiers preventivno odločili, da konča letošnjo švicarsko pentljo. "Prvo minuto po padcu kolena nisem mogel upogniti, ko pa sem se spet usedel na kolo in začel poganjati, se je malce sprostilo. Še me boli, mišice so malce zategnjene, ampak na splošno je dobro," je včeraj razlagal Thomas, ki je po padcu prišel do cilja, a izgubil ogromno časa in močno zdrsnil v skupnem seštevku. Tudi to je bil eden od razlogov, da so se danes odločili, da ne bo več dirkal. "Jasen cilj je, da se kar najbolje pripravim na Tour de France, zato nima prav veliko smisla, da se tukaj še mučim, sploh ob dejstvu, da me v generalni razvrstitvi ni nikjer," je še povedal Thomas, ki nastopa v svoji zadnji sezoni kot profesionalec.

🎥 Video of the Geraint Thomas crash. His reaction didn't look good at first, but he's now back on his bike.



Tour de Suisse. Stage 3 #TourdeSuisse pic.twitter.com/POltApaMAE — René Bugner (@RNBWCV) June 17, 2025

Jutri kolesarje na 88. Dirki po Švici čaka kraljevska etapa, 184-kilometrska preizkušnja od La Punta do Santa Marie in Calance s štirimi klanci prve kategorije in skoraj 3.400 višinskimi metri. Dirka se bo končala v nedeljo z desetkilometrskim posamičnim gorskim kronometrom od Beckenrieda do Stockhütteja.

