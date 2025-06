Gregoiru prva etapa po Švici, kaj pa Matej Mohorič in Gal Glivar?

Francoz Romain Gregoire (Groupama-FDJ) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Švici. Na trasi v Küusnachtu (129,4 km) je bil hitrejši od rojaka Kevina Vauquelina in Nizozemca Barta Lemmena ter oblekel majico vodilnega. Od dveh Slovencev je bil najvišje Matej Mohorič na 68. mestu z zaostankom 7:37 minute.

Za 22-letnega Gregoira je to osma zmaga v karieri in druga letos. Ciljno črto je prečkal 20 sekund pred Vauquelinom (Arkea-B&B Hotels) in Lemmenom (Visma-Lease a Bike).

Že v prvi polovici relativno razgibane etape je prišlo do trganja glavnine, v ospredju pa je ostalo okoli 30 kolesarjev. Ti so ohranjali prednost do zadnjega dela trase, v boju za zmago pa je imel največ moči Gregoire. Pobegnil je 7,5 km pred ciljem.

Zdaj ima Francoz v skupnem seštevku 24 sekund naskoka pred Vauquelinom in 26 pred Lemmenom. Precej so zaostali nekateri favoriti za končno zmago, med njimi tudi Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), ki je bil šele 25. in v seštevku zaostaja 3:22 minute.

Najbolje se je med favoriti odrezal Avstralec Ben O'Connor (Jayco AlUla), ki je bil kot del uvodne skupine peti z zaostankom 1:07 minute. Skupno je šesti (+1:17).

Od Slovencev je bil najvišje Mohorič, ki je bil del skupine okoli 30 kolesarjev, na zahtevnem klancu na Michaelskreuzstrasse (3,9 km/9,0 %) pa je izgubil stik. Etapo je sklenil na 68. mestu z zaostankom 7:37 minute.

Na dirki nastopa še en Slovenec Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), ki je bil pri dnu uvrščenih.

V ponedeljek bo na sporedu druga etapa od Aaraua do Schwarzseeja. Do tja vodi ne ravno zahteven klanec, dolg 4,9 km s povprečnim naklonom 3,3 %.

