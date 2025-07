Na letalu grozil z bombo in vpil: Alahu akbar. Potem se je vmešal Srb. #video

Potnik na letu easyJeta z londonskega letališča Luton proti Glasgowu na Škotskem je približno eno uro po vzletu začel groziti, da bo "razstrelil letalo", ter vzklikal "Smrt Ameriki!" in "Smrt Trumpu!". Vmešal se je potnik iz Srbije, ki je moškega podrl na tla in ga obvladal.

Eden izmed potnikov je na včerajšnjem letu v Glasgow približno uro po vzletu letala pričel vpiti: "Razstrelil bom letalo! Smrt Ameriki! Smrt Trumpu!" in večkrat ponovil "Alahu Akbar", poroča New York Post, ki je tudi objavil video posnetek incidenta. Kot je razvidno iz posnetka, je večino potnikov in zaposlenih zajela panika in niso vedeli, kako naj se odzovejo.

Situacijo pa je rešil – kot so ga poimenovali v ameriških in britanskih medijih – potnik iz Srbije, ki je napadalca zgrabil od zadaj in ga podrl na tla. Takoj, ko je bil nasilnež na tleh, so se pogumnemu Srbu pridružili še drugi potniki in člani posadke, ki so napadalca zadržali vse do pristanka v Glasgowu.

Na posnetku se tudi sliši, kako je pogumni Srb, preden je podrl moškega na tla, dejal: "Pi**a ti materina!"

Moškega po pristanku aretirali

Britanske oblasti so potrdile, da je pridržani moški deloval sam, med preiskavo letala pa niso našli nobenih eksplozivov. Policija je moškega po pristanku nemudoma aretirala na letališču v Glasgowu.

Iz easyJeta so sporočili, da sta varnost in dobrobit potnikov ter posadke njihova glavna prednostna naloga ter da je bil potnik zaradi svojega vedenja med letom predan policiji.