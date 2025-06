Aretirali Kitajca z zahrbtnim načrtom: nevarni patogen sta želela razširiti po vsej državi

Kitajska državljana, 33-letna Yunqing Jian in 34-letni Zunyong Liu, sta obtožena domnevnega tihotapljenja glive fusarium graminearum, ki povzroča bolezni pšenice, ječmena, koruze in riža, v ZDA, poroča ameriška televizija ABC.

Škodo, ki jo na poljščinah povzroča ta vrsta glive, na celem svetu ocenjujejo na več milijard evrov, z njeno pojavnostjo pa so povezani tudi vremenski pogoji, saj največjo škodo povzroča v vlažnih pogojih. Toksini te glive so škodljivi tudi za ljudi, saj pri njih povzročajo slabost, bruhanje, povezani so celo s poškodbami jeter in prirojenimi napakami pri novorojenčkih.

Glivo naj bi kitajski državljan poskušal pretihotapiti na Univerzo v Michiganu. Foto: Shutterstock FBI je sporočil, da sta Yunqing Jian in Zunyong Liu prejemala sredstva kitajske vlade za svoje raziskave, ki so potekale tudi na Univerzi v Michiganu. Obtožnica navaja, da so preiskovalci v elektronskih napravah Yunqing Jian našli informacije, ki opisujejo njeno članstvo in lojalnost Kitajski komunistični partiji.

Najprej je o tihotapljenju glive lagal

"Njen fant Zunyong Liu dela na kitajski univerzi, kjer izvaja raziskave o istem patogenu, preiskovalcem pa je najprej lagal, nato pa priznal, da je v ZDA prek letališča Detroit Metropolitan tihotapil glivo fusarium graminearum, da bi lahko izvedel raziskave o njej v laboratoriju na Univerzi v Michiganu, kjer je delalo njegovo dekle Jian," so v sporočilu za javnost zapisali na ameriškem ministrstvu za pravosodje.

Ameriški državni tožilec Jerome Gorgan je ob tem poudaril, da predstavljajo dejanja teh dveh kitajskih državljanov zelo resno grožnjo nacionalni varnosti, saj sta v osrčje države pretihotapila glivo, ki jo bi jo lahko zunaj laboratorija Univerze v Michiganu uporabili kot "orožje za agroterorizem".