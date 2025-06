"Prej je v domačem informacijskem okolju prevladovalo mnenje, da so bojni laserji neuporabne in drage igrače," je zapisal Telegram kanal Military Informant, ki je v četrtek prvi objavil videoposnetek. "Vendar pa so nas nove grožnje, odkrite med invazijo na Ukrajino, prisilile k iskanju alternativnih metod za preprečevanje napadov z droni. Zahvaljujoč razvoju novih tehnologij so laserski sistemi postali učinkovito orodje za uničevanje ukrajinskih brezpilotnih letalnikov," so še zapisali.

Podoben sistem tudi v roke Iranu

Primerjava laserskega sistema, ki naj bi ga uporabljala ruska vojska (na fotografiji levo) s kitajskim sistemom (na fotografiji desno). Foto: omrežje X "Ostaja upanje, da bo tema razvoja laserskega orožja v Rusiji dobila nov zagon in da se bodo izkušnje z uporabo laserjev kot orožja za zračno obrambo razširile po vsej državi," je dodal kanal.

Na spletni strani The War Zone so ocenili, da ruska vojska uporablja sistem, ki je na las podoben kitajskemu laserskemu orožju Shen Nung 3000 ali 5000, ki je običajno nameščen na tovornjakih 4×4 Dongfeng Mengshi. Podoben sistem naj bi Kitajska pred časom dostavila tudi Iranu.

Do podobnega sklepa je prišel tudi Fabian Hinz, raziskovalec za obrambne in vojaške analize na Mednarodnem inštitutu za strateške študije. "Čeprav se zdi, da je bila razporeditev senzorjev spremenjena, sistem, ki ga opazimo v ruski uporabi, močno spominja na kitajski laserski sistem proti dronom Shen Nung 3000/5000," je Hinz zapisal v objavi na omrežju X.