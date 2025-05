Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da se Kitajska pripravlja na uporabo vojaške sile, da bi porušila ravnotežje sil v Aziji. Posvaril je pred posledicami morebitnega napada na Tajvan in zatrdil, bodo ZDA ostale prisotne v azijsko-pacifiški regiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

ZDA zelo pozorno spremljajo destabilizacijska dejanja Pekinga, je Hegseth dejal v današnjem govoru na drugi dan konference Shangri-La, največjem azijskem forumu na temo varnosti in obrambe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Katastrofalne posledice napada na Tajvan"

Kitajska se po njegovih besedah pripravlja na uporabo vojaške sile, da bi porušila ravnotežje moči v Aziji, pri čemer je zatrdil, da bodo ZDA ostale prisotne v regiji.

Hegseth je posvaril tudi pred "katastrofalnimi posledicami" v primeru kitajskega napada na Tajvan, ki ga Kitajska obravnava kot del svojega ozemlja in si ga prizadeva priključiti.

Obrambni minister ZDA Pete Hegseth. Foto: Guliverimage

"Kitajska gradi vojsko, ki jo potrebuje za invazijo na Tajvan," je dejal. "Ni razloga, da bi to olepševali. Grožnja, ki jo predstavlja Kitajska, je resnična in lahko tudi neposredna," je dodal. Pri tem je spomnil, da je javno znano, da je kitajski predsednik Xi Jinping svoji vojski ukazal, naj bo sposobna izvesti invazijo na Tajvan do leta 2027.

Kitajske ni na konferenci

Kitajska letos prvič po šestih letih ni poslala svojega obrambnega ministra na konferenco Shangri-La, ki je v preteklih letih služila kot lakmusov papir za stanje odnosov med Pekingom in Washingtonom. Opazovalci menijo, da se je Peking namerno izognil morebitnemu srečanju s Hegsethom, navaja dpa.