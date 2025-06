Ubežniku Simmonsu tretja etapa, Gregoire zadržal skupno vodstvo

Po tretji etapi kolesarske dirke po Švici ni prišlo do sprememb v skupnem seštevku. Vodstvo je obdržal Francoz Romain Gregoire (Groupama-FDJ), ki je v cilj 144 kilometrov dolge preizkušnje od Aaraua do Heidna prišel četrti, 18 sekund za osamljenim ubežnikom, Američanom Quinnom Simmonsom, kolesarjem ekipe Lidl-Trek. Slovenskih predstavnikov Mateja Mohoriča in Gal Glivarja ni bilo v ospredju.

Američan, ki se je veselil sedme zmage v profesionalni karieri in po Kataloniji ter ameriškem državnem prvenstvu tretje letošnje, je bil eden od šestih udeležencev originalnega bega. Ubežna skupina si sicer večje prednosti ni priborila, Simmons, ki je v zadnjem delu napadel preostale udeležence bege, pa je vzdrževal razdaljo od glavnine. Ta se je na treh kratkih, a vse prej kot lahkih vzponih razredčila, bilo je nekaj napadov, najbližje uspehu je bil še en Američan Neilson Powless, čigar napad pa vendarle ni obrodil sadov.

Večja skupina se je za drugo mesto udarila v sprintu, v njem je imel največ moči portugalski kolesar ekipe UAE Emirates Joao Almeida, tretje mesto je zasedel Britanec Oscar Onley.

Slovenskih predstavnikov Mateja Mohoriča in Gal Glivarja ni bilo v ospredju. Kolesar ekipe Bahrain Victorious je z zaostankom točno sedmih minut zasedel 64. mesto, tekmovalec ekipe Alpecin Deceuninck pa je zaostal 15 minut in sekundo in se uvrstil na 115. mesto.

V skupnem seštevku ima Gregoire 25 sekund prednosti pred rojakom Kevimom Vauquelinom, Nizozemec Bart Lemmen na tretjem mestu zaostaja 27 sekund.

Od kolesarjev, ki bi dirko na koncu lahko dobili, sta trenutno v najboljšem položaju Avstralec Ben 0'Connor in Avstrijec Felix Grossschartner, na petem in šestem mestu zaostajata minuto in 18 sekund. Almeida, pred začetkom dirke za mnoge prvi favorit, je z zaostankom treh minut in 17 sekund na 18. mestu.

Mohorič je 66. (+14:57), Glivar pa 116. (29:37).

V sredo bo kolesarje pot vodila od Heidna do Piura (193,2 km), čakata jih dva gorska kategorizirana gorska cilja, praktično združena v en dolg vzpon. Za njim pa še spust in cilj na ravnini.

Results powered by FirstCycling.com

