Nov črn madež madžarskih navijačev #video

Kljub temu da sta Uefa in Fifa zaradi ponavljajočih se rasističnih vložkov za pet tekem prepovedali navzočnost gledalcev na tekmah na Madžarskem, pa se je na tekmi z Anglijo, ki jo je Madžarska kar nekoliko presenetljivo dobila z 1:0, zbralo več kot 30 tisoč gledalcev. Ti so na srečanju z Anglijo v ligi narodov poskrbeli za nov buren odziv, saj so izžvižgali igralce Anglije, ko so ti pred tekmo pokleknili v boju proti rasizmu.

Madžarski navijači so na prvi tekmi v skupini A lige narodov poskrbeli za nov črn madež. Kljub temu da so bili gostitelji zaradi rasističnih zlorab s tribun prisiljeni igrati za zaprtimi vrati, pa se je na tekmi v Budimpešti zbralo več kot 30 tisoč ljudi. Uefina prepoved, ki se ji je pridružila tudi Fifa, namreč ne velja za otroke, mlajše od 14 let. Obenem je lahko za vsakih deset otrok prisoten en odrasel in na ta način so Madžari dodobra napolnili Puskas Areno v Budimpešti, ki sicer sprejme okoli 67 tisoč gledalcev.

Hungary forced to play game behind closed doors due to fan racism, let in 30,000+ under 14s, who boo England players taking the knee pic.twitter.com/jt652RE310 — Sam Cunningham (@samcunningham) June 4, 2022

In če med državnimi himnami navijači domače reprezentance niso povzročali pretiranih težav, pa je bilo drugače, ko so angleški nogometaši, kot je zdaj že tradicionalno, v znaku proti rasizmu pokleknili pred prvim sodnikovim žvižgom. To je močno zmotilo madžarske navijače, med katerimi je bilo največ otrok, ki so gesto Angležev pospremili z močnim neodobravanjem in žvižgi. A to verjetno tokrat za Madžare ne bo predstavljalo novih težav, saj njihovo obnašanje ni bilo v nasprotju s pravili Uefe.

Na tribunah so prednjačili otroci, ki so imeli prost vstop. Foto: Reuters

Angleški nogometaši so bili sicer žrtev rasističnih opazk že na zadnjem gostovanju na Madžarskem, ko so septembra zmagali s 4:0. Takrat so navijači domače ekipe "opičje glasove" namenili Judu Bellinghamu in Raheemu Sterlingu. Madžarski navijači so si nekaj izpadov dovolili tudi na lanskem evropskem prvenstvu. Tako je pred tekmo med Madžarsko in Francijo povorka navijačev na poti na Puskas Areno nosila transparent s simbolom prekrižane figure klečečega človeka. Ob tem so bili tudi francoski igralci v Budimpešti tarča neprimernih klicev dela občinstva. Temnopolti napadalec Francije Kylian Mbappe naj bi tako bil tarča opičjih zvokov ob dotiku žoge. Navijači naj bi takrat prav tako verbalno napadli napadalca Francije Karima Benzemaja, ki je alžirskega rodu.

Madžarska je sicer danes zmagala z 1:0, potem ko je v 64. minuti z bele pike zadel član Leipziga Dominik Szoboszlai.

Preberite še: