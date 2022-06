Slovence pričakala huda vročina, Kek ne želi ostati pri ničli

Slovenska vrsta je popoldne pristala v vročem Beogradu, kjer je krepko čez 30 stopinj Celzija. To je v šali pokomentiral tudi selektor Matjaž Kek.

"Hvala za peklenski sprejem, za te visoke temperature," je novinarsko konferenco začel Kek. "Vesel sem, da sem spet na enem od kultnih stadionov evropskega in svetovnega nogometa. Govoriti o tekmecu, ki je na svetovnem prvenstvu in ki ima toliko kakovostnih posameznikov ter ki jih vodi tako eminenten strokovnjak Dragan Stojković, bi bilo brezpredmetno. Moramo razmišljati o sebi in še nadgraditi tisto dobro s tekme proti Švedski," je nadaljeval selektor.

"Nekatere spremembe bodo"

Ta je pojasnil, da je za tekmo odpadel Leo Štulac ter da tudi Blaž Kramer in Timi Max Elšnik po težavah še nista dovolj nared za igro. "Nekatere spremembe bodo, morali bomo držati visok ritem skozi 90 minut in se pripraviti na različice njihove postavitve," je dodal Kek in dejal, da je glede svežine dobil nekaj odgovorov že proti Švedski.

"Za vse je enako, nekdo, ki daje denar, odloča, na nas je, da poskušamo vse skupaj čim bolje izpeljati." Foto: Grega Valančič/Sportida

Zadovoljen z odzivom

"Liga narodov je, kar je, je tekmovanje in je tudi možnost priprave za naslednje kvalifikacije. Za vse je enako, nekdo, ki daje denar, odloča, na nas je, da poskušamo vse skupaj čim bolje izpeljati. Sicer pa ne, ni 'fajn', bolje bi bilo biti kje drugje, ampak tako je. Sem pa zadovoljen z odzivom fantov, da so pokazali, kaj jim je do reprezentance," je o sami ligi narodov dodal Kek in poudaril, da se bodo sploh zaradi vročine morali ljudje, ki odločajo o tekmovanju, začeti pogovarjati tudi o tem.

O samem pričakovanju za tekmo pa je povedal: "Domači bodo skušali nadoknaditi tisto, kar so zamudili proti Norveški, mi pa bomo poskusili priti do pozitivnega rezultata, torej ne ostati točkovno pri ničli."

Kek je znova tudi povedal, da je kakovosti v ekipi dovolj, tudi v napadu, in da delajo tudi na tem, da bodo manj predvidljivi. V šali pa je dodal: "Srbiji želim vse najboljše na SP, ne pa tukaj."

Kurtić: Gledamo nase

Vezist Jasmin Kurtić je dejal, da vedo, kaj morajo narediti. "Imeli smo malo časa za priprave na tekmo, po drugi strani pa je dobro, da tekmo s Švedsko pustimo za sabo. Jutri je nov izziv, nova velika reprezentanca in dali bomo vse od sebe." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Upa, da bodo napake s tekme proti Švedski zmanjšali na minimum. "Kar pa zadeva to, da Srbi še niso zmagali proti nam, s tem se ne obremenjujemo, ampak gledamo nase."

Poudaril pa je, da je treba vedeti, da igrajo na ravni z vrhunskimi igralci in ekipami. "Če se nam ponudijo dve ali tri priložnosti, tako kot proti Švedski, jih moramo izkoristiti."

O tem, da pri Srbiji ne bo prvega napadalca Dušana Vlahovića, pa Kurtić meni: "Mislim, da ima Srbija vrhunske napadalce, ni velike razlike, ali igra Vlahović ali ne. Pripravljeni smo na vse tipe napadalcev, so pa njihovi res vrhunski."

Tekmo na stadionu Rajka Mitića, ki sprejme približno 50.000 gledalcev (na tekmi s Slovenijo naj bi jih bilo med 10.000 in 15.000), bodo sodili Španci na čelu s Jesusom Gilom Manzanom.