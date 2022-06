Nočna mora za slovenski nogomet

Malo je nogometnih reprezentanc, ki so tradicionalno tako neugodne za slovensko izbrano vrsto, kot so predstavnice Skandinavije. Med te spada tudi Švedska, današnji tekmec Kekove čete, proti kateri Slovenija ne čaka le na prvo zmago, ampak celo na prvi zadetek v njeni mreži!

Skandinavske nogometne reprezentance so se v preteklosti rade znašale nad Slovenijo. Težave so ji povzročale v kvalifikacijah za največja tekmovanja, boljše so bile tudi na prijateljskih tekmah, tako da se je med slovenskimi ljubitelji nogometa ponotranjila ugotovitev, da skandinavski slog nogometa, ta je vsaj pred leti temeljil na trdi, brezobzirni borbenosti, preskakovanju igre z visokimi podajami, disciplinirani obrambi ter velikih poudarkih igre z glavo, ne ustreza Sloveniji.

Novaković prekinil skandinavski urok. A le na kratko.

Milivoje Novaković, ki danes pomaga strokovnemu vodstvu članske reprezentance, se zelo rad spominja domače tekme z Norveško v Mariboru, na kateri je dosegel kar tri zadetke. Kdo bi si mislil, da bo to tudi edina slovenska zmaga nad skandinavskimi tekmeci vse do danes! Foto: Vid Ponikvar/Sportida Skandinavski urok, pred to tekmo je Slovenija na 12 tekmah doživela deset porazov in le dvakrat remizirala, je leta 2013 odpravil Srečko Katanec. Vsaj za nekaj časa. Norvežane je na krilih trikratnega strelca Milivoja Novakovića zmlel v prah (3:0), Ljudski vrt pa je zaploskal dvoboju, ki se je zapisal v zgodovino. Težava je v tem, da je to do danes še vedno edina slovenska zmaga proti tekmecu iz Skandinavije (Danski, Norveški oziroma Švedski). Slovenska reprezentanca je proti Skandinavcem odigrala že 15 tekem, zmage pa se veselila le enkrat. Dvakrat je še remizirala, kar 12-krat pa doživela rezultatsko razočaranje.

Proti Švedski je denimo odigrala dve tekmi, obe sta bili prijateljskega značaja (2008 in 2016), v podobnem časovnem terminu, kot bo današnja (konec maja), a ni v 180 minutah dosegla niti enega zadetka. To je lahko razlog za skrb, po drugi strani pa tudi motiv, saj bo slovenska reprezentanca prvič odigrala tekmo s Švedsko na domačih tleh. Računa na ugoden rezultat, s katerim bi lažje naskakovala cilj v ligi narodov − osvojitvi vsaj tretjega (predzadnje) mesta v skupini, s katerim bi se izognila vrnitvi v slabšo ligo C.

Slovenija se je nazadnje merila s tekmecem iz Skandinavije jeseni 2018, ko je v Ljubljani v ligi narodov remizirala z Norveško (1:1). Z Vikingi je na devetih tekmah enkrat zmagala, dvakrat remizirala in šestkrat izgubila, proti Dancem pa je na štirih tekmah vpisala štiri poraze ob zelo skromni razliki v zadetkih 1:11. Foto: Grega Valančič/Sportida

Švedi brez številnih zvezdnikov Danes bo imela Slovenija opravka z nekoliko oslabljeno zasedbo Švedske, ki je konec marca, po porazu s Poljsko, dokončno ostala brez možnosti za nastop na SP 2022. 59-letni selektor Janne Andersson se nahaja pred vedno bolj zahtevnim obdobjem menjave generacij. Danes ne bo manjkal le Zlatan Ibrahimović, ampak tudi kapetan Victor Nilsson Lindelöf in Martin Olsson, Albin Ekdal, Filip Helander, Jesper Karlsson, Kerim Mrabti ter Anthony Elanga. Slednji, mladi up Manchester Uniteda, je zaradi bolezni ostal v Stockholmu.

Zanimivi usodi Elsnerja in Zeljkovića

Ko se je Slovenija prvič pomerila s Švedsko, je zmagovalca na prijateljski tekmi v Göteborgu v 41. minuti odločil Tobias Linderoth. Švedi so se pripravljali na Euro 2008, kjer so igrali v neposredni bližini Slovenije (Avstrija), takratni selektor Lars Lägerback pa ni mogel računati na prvega zvezdnika Zlatana Ibrahimovića. Z močmi je varčeval, ker ga je čakal še pokalni spopad v Italiji v dresu Interja. Šved bosansko-hrvaških korenin je tako sedel na klopi in spremljal dvoboj, na katerem je padel le en zadetek.

Samirja Handanovića je na tekmi v Göteborgu premagal Tobias Linderoth. Foto: Reuters

26. maj 2008

Švedska : Slovenija 1:0 (1:0) Slovenija: Handanović, Šuler, Mörec, Jokić (od 88. Elsner), Ilić, Brečko (od 84. Zeljković), Šišič (od 71. Burgić), Stevanović (od 50. Matić), Žlogar, Kirm, Novaković (od 84. Ljubijankić)

Kekova četa je zaigrala v premešani postavi, saj je slovenski selektor pogrešal številne prvokategornike (Robert Koren, Boštjan Cesar, Valter Birsa, Matej Mavrič, Zlatko Dedić, Klemen Lavrič, Andrej Komac …), ki pa se je dobro upirala gostiteljem. V polno so zadeli skoraj s prve priložnosti na tekmi, ko si je napako privoščil Dalibor Stevanović. V drugem delu je sloviti Henrik Larsson zatresel okvir vrat, Slovenija pa je najlepši priložnosti za izenačenje zapravila prek Milivoja Novakovića in Mirana Burgića.

Dvoboj Henrika Larssona, nekdanji zvezdnik Barcelone je zatresel slovenskih vrat, in Mitje Möreca. Foto: Reuters

Zanimivo je, da sta takrat prvič (in edinkrat) oblekla članski dres slovenske reprezentance dva nogometaša Domžal, ki sta pozneje zelo uspešno zabredla v trenerske vode. To sta Luka Elsner, ki je pozneje postal prvi slovenski strateg na čelu francoskega prvoligaškega kluba, in Zoran Zeljković, ki je letos popeljal Koper do pokalnega naslova ter drugega mesta v prvenstvu, obenem pa je bil na izboru SPINS XI proglašen še za naj trenerja sezone domačega prvenstva.

30. maj 2016

Švedska : Slovenija 0:0 Slovenija: Belec, Skubic (od 85. Jović), Jokić, Al. Struna, Krajnc, Krhin (od 88. Rotman), Kampl, Kronaveter (od 57. Kurtić), Iličić (od 90. An. Struna), Bezjak (od 82. Črnic), Berić (od 60. Novaković)

Belec zadržal mrežo nedotaknjeno

Slovenija se je še enkrat pomerila s Švedi. Osem let pozneje, takrat je selektorsko paličico že vihtel Srečko Katanec, sta se tekmeca srečala v Malmöju. Skandinavci so se pripravljali na veliko tekmovanje (Euro 2016), Slovenija pa je imela kar nekaj mikavnih ponudb za prijateljske tekme, med njimi tudi za srečanje s takrat aktualnimi svetovnimi prvaki Nemci, a se je selektor zahvalil takšni možnosti. Želel je tekmeca, ki bi bil zahteven, a bi lahko Slovenija proti njemu pokazala več. Dobil ga je v Švedski.

V Malmöju je namesto poškodovanega Jana Oblaka branil Vid Belec. Foto: Guliverimage

Dvoboj se je končal brez zadetkov. Ni manjkalo obetavnih akcij v napadu, zlasti pri gostiteljih, nekajkrat je bilo vroče tudi pred vrati gostiteljev, na koncu pa se je dvoboj, na katerem švedskega dresa znova ni oblekel Zlatan Ibrahimović, razpletel brez zadetkov. Slovenska vrata je ob odsotnosti Jana Oblaka branil Vid Belec, najlepši priložnosti za zadetek pa je imel pri Slovencih Roman Bezjak.

Zanimivo je, da sta tudi na tej tekmi za reprezentanco debitirala dva Slovenca. To sta Rok Kronaveter in Boban Jović. Bi se lahko ponovila zgodovina in bosta šla nekoč tudi onadva po trenerskih stopinjah Elsnerja in Zeljkovića? Kdo ve. Jović, ki je moral zaradi zdravstvenih težav prekiniti kariero še zelo mlad, se že okuša v trenerskih vodah in skrbi za prihodnost podmladka Olimpije.

Rok Kronaveter (desno) je prvi nastop v državnem dresu vknjižil ravno na Švedskem. Foto: Guliverimage

Kronaveter na drugi strani še vztraja na zelenici. Gre mu imenitno, v zaključku sezone je bil med boljšimi v 1. SNL in pomagal Mariboru do naslova prvaka. Trenutno v reprezentanci igrata njegova klubska soigralca Martin Milec in Gregor Sikošek, sam pa je za zdaj zbral štiri reprezentančne nastope. Toliko jih je svoj čas zbral tudi Jović.