Dobre želje Iličiču in: "Pripravljen sem prevzeti odgovornost" #video

Miha Zajc Foto: Grega Valančič/Sportida Pred najboljšimi slovenskimi nogometaši so naporni dnevi. Še nikoli v reprezentančnem dresu niso imeli tako napornega urnika. V 11 dneh bodo namreč odigrali štiri tekme. Začetek junija je namenjen tretji izvedbi Uefine lige narodov, tekmovanju, ki je pred štirimi leti nadomestilo prijateljske tekme reprezentanc. V četrtek zvečer najprej v Stožicah gostuje Švedska brez Zlatana Ibrahimovića, ki je na Fifini lestvici na 19. mestu. Tudi preostala dva tekmeca Slovenije, ki je na 65. mestu, sta na svetovni lestvici uvrščena višje. Srbija je 25., Norveška pa 41. "Vsi so rangirani višje kot mi. A smo že pokazali, da proti dobrim ekipam igramo boljše. Potrebujemo take dobre tekme, da dvignemo raven svoje igre," se pomembnosti teh tekem zaveda Miha Zajc.

"Moramo biti videti tekmovalno"

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Bolj kot nasprotniki v letošnji ligi narodov je verjetno za varovance selektorja Matjaža Keka večji izziv junijski urnik. Štiri tekme v 11 dneh so za reprezentančni nogomet neobičajne. "Za vse nas je nekaj novega, da je toliko tekem, a proti temu nimamo kaj. Veliko igralcev je tukaj, tako da se bo zgodila rotacija. Vsi moramo biti zdravi, vsi željni igranja, saj mislim, da bomo vsi dobili priložnost za igro. Moramo biti videti tekmovalno, moramo si želeti vsako tekmo osvojiti točke," razlaga Zajc, ki je v pravkar končani klubski sezoni za turški Fenerbahče odigral 41 tekem in dosegel devet golov.

Zmaga v skupini lige narodov zagotavlja dodatne kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024, a za slovensko izbrano vrsto bodo letošnje tekme tudi dobro ogrevanje pred kvalifikacijami, ki se igrajo prihodnje leto. Zajc tako pravi: "To si moramo vzeti kot priprave na naslednje kvalifikacije, a vseeno moramo iti tekmo za tekmo, saj je vsaka tekma tekmovalna, ni več prijateljskih. Zraven je še veliko igralcev, ki nimajo toliko izkušenj z reprezentančnih tekem. Tako da je to tudi dodatna izkušnja."

"Pripravljen prevzeti odgovornost na igrišču"

Tako kot ob februarski akciji tudi tokrat ni zraven našega najboljšega igralca Josipa Iličiča. "Veliko je še kakovostnih fantov, da imamo vsi kakovost, igramo na tej ravni in kot ekipa ustvarimo nek dober rezultat. Zagotovo pa nam bo manjkala njegova kakovost," poudarja Zajc, ki bo eden od tistih, na katerega bo zdaj padlo več odgovornosti. Z 31 nastopi in sedmimi goli je zdaj že med izkušenejšimi člani reprezentance. "Želim si imeti pomembno vlogo v reprezentanci. Komaj čakam, da igram. Če je Josip ali ga ni. V mojih rokah je, da pokažem dobre igre. Jaz sem pripravljen prevzeti odgovornost na igrišču. Pomembno se mi zdi, da vsak na igrišču pokaže, kar zna."

Daleč so časi, ko je v Sloveniji vladala nogometna evforija, reprezentanca je deležna vse manjšega zanimanja. "Na nas je, da ustvarimo to evforijo. To pomeni, da igramo dobre tekme, da začnemo zmagovati. Da bi se znova zgodila nogometna pravljica. Mislim, da vsi dolgo čakamo na to. Smo že malo nestrpni. A bo prišlo tudi to. Imamo dobro reprezentanco." S Švedsko, Srbijo in Norveško je Slovenija sicer do zdaj odigrala 13 tekem in zmagala samo na dveh.