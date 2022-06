Selektor Kek pred Švedsko opozoril na črno-belo sliko Slovenije

Če je Slovenija na prvi izvedbi (2018) razprodajala ugled ter v družbi Norveške, Bolgarija in Cipra končala na dnu lestvice, pa se je na drugi (2020), ko je bil selektor že Matjaž Kek, predstavila v bistveno boljši luči in osvojila prvo mesto. Prehitela je Grčijo, Kosovo in Moldavijo, na račun tega še nekaj časa upala na popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022, a se ji želje niso uresničile.

Kek: Zbrati čim več točk za obstanek

Švedi so v nasprotju s Slovenci lani nastopili na evropskem prvenstvu in se uvrstili med 16 najboljših. Foto: Reuters Nov ciklus, v katerega vstopa 60-letni Mariborčan, prinaša marsikaj. Možnost priprave za kvalifikacije za Euro 2024, ki bodo potekale prihodnje leto, ponovno upanje, da bi s prvim mestom ujeli dodatno vstopnico za udeležbo v play-offu kvalifikacij, osnovni cilj, ki ga v slovenskem taboru ne skrivajo, pa je obstanek.

V ligi narodov bodo prvič nastopali v drugi kakovostni skupini (B4), v kateri prevladujejo močnejši tekmeci. S tako dobrimi v preteklosti niso imeli izkušenj. Tako Srbija, Švedska kot Norveška so na lestvici Fife višje od Kekove zasedbe, zato se osnovni motiv za bližajoče se atraktivne dvoboje, na začetku meseca bo Slovenija v poldrugem tednu odigrala kar štiri, ponuja kar sam.

Slovenija bo v četrtek odigrala prvo tekmo v ligi narodov po novembru 2020, ko je remizirala v Grčiji (0:0) in zadržala prvo mesto v skupini. Foto: Sportida

"Seveda si želimo ostati v tej ligi. Poskušali bomo zbrati čim več točk za obstanek v tej eminentni druščini. Čeprav pogled sega tudi v kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024, pa na ligo narodov ne gledamo kot zgolj na pripravo zanje. To so tekmovalne tekme in pričakujem, da bo odziv pravi," dan pred uvodnim dejanjem, domačo tekmo proti Švedski (četrtek ob 20.45 v Stožicah), razmišlja slovenski selektor.

Kdo je nevaren pri Švedih?

Šved makedonskih korenin Dejan Kuluševski se je po prihodu iz Juventusa izkazal v dresu Tottenhama. Foto: Reuters Zaradi zgoščenega koledarja tekem je tokrat v izbrano vrsto povabil večje število kandidatov kot sicer (29). To je bilo potrebno, saj je najprej zaradi bolezni odpadel kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, nato je poškodba od nastopa oddaljila napadalca Züricha Blaža Kramerja, ki danes praznuje 26. rojstni dan, za nastop proti Švedom pa ostajata vprašljiva branilca Miha Mevlja in David Brekalo, kar ni spodbudna novica, saj ima Švedska, čeprav ne računa na superzvezdnika Zlatana Ibrahimovića, v svojih vrstah kar nekaj zelo nevarnih igralcev, ki znajo zadeti v polno.

Izstopajo Alexander Isak (Real Sociedad), Dejan Kuluševski (Tottenham), Emil Forsberg (RB Leipzig) in mladi Anthony Elanga (Manchester United). Močni so tudi v obrambi, kjer premoreta največ izkušenj Emil Kraft (Newcastle) in Ludwig Augustinsson (Sevilla). To bo za Slovenijo, ki v tej reprezentančni akciji ne more računati na Josipa Iličića, z naskokom najboljšega igralca v zadnjih kvalifikacijah, zelo zahteven preizkus.

Adam Gnezda Čerin je klubsko sezono pri Rijeki končal s porazom v finalu hrvaškega pokala proti Hajduku (1:3). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Švedska je odlična reprezentanca, redno je na velikih tekmovanjih. Malo smo jo že analizirali, malo jo še bomo. Vemo, kje so njene dobre strani in kje jo lahko presenetimo. Na treningih smo to tudi uigravali. Če bomo pravi tako v obrambnih kot napadalnih nalogah, jo lahko presenetimo. Ne bo dovolj samo en segment, torej ali napad ali obramba," je zvezni igralec Rijeke Adam Gnezda Čerin prepričan, da bi lahko Slovenija prekrižala načrte Švedski in v nov ciklus lige narodov vstopila z ugodnim rezultatom.

Kek: Če ti alarm sproži le zveneče ime ...

"O kakovosti tekmecev ni treba razpravljati, moramo razmišljati o sebi, je pa vse skupaj velik izziv in motiv. Če bomo povezali odločnost, samozavest in disciplino, bo v redu," poudarja Matjaž Kek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Slovenija je v zadnjih letih pod vodstvom Keka pokazala več različnih obrazov. Na nekaterih tekmah je dokazala, da zmore premagovati tudi reprezentance iz najvišjega evropskega ranga, nekajkrat pa je navijačem priredila ogromno razočaranje.

"Če v enem trenutku lahko kakovostno igraš s Poljaki in Hrvati, potem pa si videti tako kot na Cipru, je to črno-bela slika z nihanji. Če ti alarm sproži le zveneče ime, je zdaj priložnost, da to potrdimo, torej da lahko kakovostno igramo proti takšnim tekmecem," selektor Kek vidi dodaten motiv, saj bi lahko Švedska z vsemi znanimi nogometnimi imeni, ki jih premore, v mislih slovenskih igralcev sprožila dodaten zagon, še kako potreben za ugoden rezultat.

S pomočjo tega bi se lahko dvignilo zanimanje za nogometno reprezentanco, ki je v zadnjih letih ob vse bolj opazni anemičnosti navijačev na sončni strani Alp padlo na točko, ki nam ne more biti v ponos. Zato bi bil pozitiven rezultat na četrtkovi tekmi, po kateri sledi nedeljsko gostovanje Kekove čete v Beogradu, dvojni dobitek za slovenski nogomet.