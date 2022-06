Kekove izbrance navdušila nenavadna navijaška kulisa #video

Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na začetek nove lige narodov, v kateri bo prvič tekmovala v drugem kakovostnem razredu. V četrtek se bo v Stožicah pomerila s Švedsko. Izbrance Matjaža Keka je na torkovem treningu v Nacionalnem nogometnem centru Brdo pričakala nenavadna kulisa, ob kateri so se s spomini preselili v preteklost, ko so šele začeli nabirati nogometne korake.

Slovenska nogometna reprezentanca je torkov trening na Gorenjskem opravila v prav posebnem ozračju. Kekovo četo, ki jo v četrtek čaka zelo zahtevna naloga, uvodno srečanje skupine B4 v ligi narodov proti Švedski, je na Brdu pri Kranju glasno spodbujalo več kot 270 otrok iz vrtcev. Ti so navdušeno spremljali svoje vzornike, medtem ko so se slovenski reprezentanti drug za drugim spominjali svojih otroških dni in časov, ko so se šele navduševali nad nogometom.

Jaka Bijol se je letos že vpisal med strelce na reprezentančni tekmi. Zatresel je mrežo Hrvaške. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Zelo lepo je videti toliko otrok na treningu. Ko jih vidiš, se spomniš, kako si ti doživljal vse skupaj in se veselil reprezentančnih tekem. Takšne priložnosti so tiste prave, ko lahko otroke navdahneš, da bodo tudi jutri razmišljali o nogometu," je povedal član moskovskega CSKA Jaka Bijol, ki se še danes v živo spominja, kako je kot deček na zelenico pospremil nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena.

Zajc: Vedno je lepo videti toliko otrok

Miha Zajc je v dresu slovenske reprezentance uresničil veliko željo in zaigral s sosedom Valterjem Birso. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Otroških dni se zelo dobro spominja tudi Miha Zajc, ki si je od nekdaj želel zaigrati na igrišču skupaj s someščanom Valterjem Birso. "Vedno je lepo videti toliko otrok, ki imajo radi nogomet. Zelo lepo se je družiti, sploh po teh težkih časih, ki so za nami. Sam sem si vedno želel igrati z Valterjem Birso in ta želja se mi je uresničila v reprezentanci. Podobno si želim za vse te otroke, ki nas danes bodrijo," se je zveznemu igralcu Fenerbahčeja uresničila želja. Zdaj bo skušal uresničiti še željo, kar zadeva uspešnosti reprezentance v ligi narodov.

Kekovi izbranci so v zadnjem ciklusu lige narodov blesteli, sklop končali brez poraza, osvojili prvo mesto (pred Grčijo, Kosovom in Moldavijo) ter napredovali v drugo kakovostno skupino. V četrtek jih najprej čaka spopad s Švedsko, ki je letos zaigrala in izpadla v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022.

Slovenski selektor Matjaž Kek bo poskušal v četrtek premagati Švedsko. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Potrudili se bomo in na vsaki tekmi poskušali osvojiti maksimalno število točk. Veliko bo odvisno od tega, kakšen dan bomo imeli. Če si pravi, ni pomembno, kako kakovosten je nasprotnik, če pa imaš slab dan, se lahko opečeš proti vsaki reprezentanci," je izpostavil mladi Korošec, ki lahko slovenski izbrani vrsti pomaga na različnih igralnih položajih, saj lahko predstavlja dodano vrednost ekipi tako v obrambi kot tudi zvezni vrsti.