Jaka Bijol je zapustil Udinese. Foto: Guliverimage Jaka Bijol je zadnje tri sezone odigral v italijanski serie A za Udinese in se uveljavil kot steber obrambe slovenske reprezentance. Za Slovenijo je zbral že 63 nastopov in dosegel en gol. Za Videmčane je v pretekli sezoni odigral 37 tekem v vseh tekmovanjih in dosegel dva zadetka (skupno pa v treh pet). Pred Udinesejem je igral za Hannover, CSKA iz Moskve, člansko kariero pa je Korošec začel v Rudarju iz Velenja.

Zdaj je za odškodnino, ki je kluba ne razkrivata, prestopil v angleški Leeds United. Gre za klub iz Elland Roada z bogato že 105-letno zgodovino. Trikrat je bil angleški prvak, a ima zadnji naslov že kar dolgo brado, iz leta 1991. Leta 2007 je izpadel med angleške tretjeligaše, a se po treh letih vrnil v championship (drugo ligo), ki jo je leta 2020 in letos tudi osvojil. Po dveh letih v championshipu se letos torej vrača v premier ligo.

Transfermarkt poroča, da so Angleži, ki so pred tem pripeljali Lukasa Nmecho, zanj plačali 18 milijonov evrov, z dodatki pa lahko znesek doseže 22 milijonov. To bi pomenilo drugi največji prestop v zgodovini slovenskih igralcev. Največji je bil prestop Benjamina Šeška iz Salzburga v Leipzig leta 2023 (24 milijonov evrov).

Tako je podpisal do poletja 2030:

"To je velik dan zame in za mojo družino. Vesel sem, da sem tu. To je morda največji dan zame v karieri, a sem pripravljen na izziv. Trdo sem delal in zato sem zdaj tu," je v prvi izjavi povedal Bijol. "Premier liga bo velik izziv za vse, tudi zame. Mislim, da smo tako klub kot jaz pripravljeni na premier ligo. Lahko obljubim, da bom dal vse od sebe. Dal bom vse na vsakem treningu, da bom pripravljen že na prvo tekmo."

Leeds United premier ligo začenja 18. avgusta z domačo tekmo proti Evertonu, pet dni pozneje pa ga v drugem krogu že čaka težko gostovanje pri Arsenalu.

Jaka Bijol s prvim pozdravom navijačem Leedsa:

Udinese se je poslovil od Bijola z besedo "hvala":

Aluminij podaljšal z enim izmed ključnih stebrov ekipe

Kidričani se pripravljajo na sezono 2025/26, v kateri bodo znova zaigrali med elito. Foto: Aleš Fevžer Kaj se še dogaja na nogometni tržnici? Hrvaški nogometaš Tomislav Jagić je podaljšal pogodbo z Aluminijem, Jagić bo član novega prvoligaša vsaj do konca sezone 2025/2026. V Kidričevo se je zadnji vezni nogometaš preselil pred tremi leti in v tem času zbral 81 nastopov v vseh tekmovanjih. Dosegel je štiri gole.

V zadnji sezoni, ko so rdeče-beli osvojili naslov prvaka v 2. SNL, je bil Jagić eden od ključnih stebrov ekipe pod vodstvom trenerja Jureta Arsića. "Ostajam v Kidričevem. Tri sezone so za mano, dve uspešni, ena manj uspešna. Upam, da bo naslednja znova uspešna. Občutki po osvojitvi prvenstva so še vedno živi in verjamem, da bomo s to energijo nadaljevali tudi v prvi ligi," je v izjavi dejal Hrvat.

"Za uspeh potrebujemo trdo delo in mirno glavo, potem bodo prišli tudi rezultati. Navijačem pa sporočam, naj nas na tekmah podprejo v čim večjem številu in naj bodo naš 12. igralec na vsaki tekmi," je še dodal.