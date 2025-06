Argentinec Hernan Crespo novi trener Sao Paula

Brazilski nogometni klub Sao Paulo, ki v domačem prvenstvu ni dosegel želenih rezultatov, se je odločil za menjavo glavnega trenerja. Argentinca Luisa Zubeldio bo zamenjal prav tako Argentinec, in sicer Hernan Crespo, ki je s klubom iz Sao Paola podpisal pogodbo do decembra 2026, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zdaj 49-letni nekdanji napadalec je pred tem med februarjem in oktobrom 2021 že opravljal naloge glavnega trenerja kluba ter FC Sao Paulo popeljal do naslova v tamkajšnjem lokalnem prvenstvu campeonato paulista.

"Hernan Crespo se vrača k tricolorjem!" so v izjavi potrdili v tem brazilskem klubu. "Odnos, ki sta ga Crespo in FC Sao Paulo zgradila v prvem obdobju, ko je vodil naš klub, je pustil trdne temelje spoštovanja in medsebojnega občudovanja," je v izjavi dejal predsednik kluba Julio Casares.

Sao Paulo se je v ponedeljek "sporazumno" razšel z Zubeldio. Kolektiv tricolor pauliste je v zadnjih sedmih tekmah v brazilski prvi ligi zmagal le na eni tekmi in je na 14. mestu lestvice (12 točk), daleč za vodilnim Flamengom (24 točk).

Sao Paulo se je kljub temu uvrstil v osmino finala cope libertadores, južnoameriške lige prvakov.

Hernan Crespo je pred tem treniral Al Ain v Združenih arabskih emiratih, kjer je osvojil azijsko ligo prvakov v sezoni 2023/24. Al Ain trenutno tekmuje na svetovnem klubskem prvenstvu v Združenih državah Amerike.

Leta 2020 je z argentinskim klubom Defensa y Justicia osvojil tudi copa sudamericano, po kakovosti drugo ligo južnoameriškega klubskega nogometa.

Kot igralec je Hernan Crespo pustil pečat v italijanskem nogometu, nosil je drese klubov, kot so Parma, Lazio, Inter Milano, AC Milan in Genoa. Igral je tudi v angleški ligi za ekipo Chelsea.

