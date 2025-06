Garcia uradno pri Barci, Radomljani z rusko močjo v napadu

Španski nogometni velikan Barcelona je uradno potrdil prihod vratarja Joana Garcie. Katalonci so na svoji spletni strani zapisali, da bo dosedanji član mestnega tekmeca Espanyola v petek podpisal šestletno pogodbo. Za 24-letnika bo Barcelona odštela 25 milijonov evrov.

Garcia, ki je v zadnji sezoni zbral največ obramb v španski ligi, je bil stalni član španskih reprezentanc od 17. do 21. leta starosti, lani pa je osvojil tudi olimpijsko zlato v Parizu. Vpoklic v člansko reprezentanco še čaka.

V zadnjih dneh se je okrepil tudi Villarreal, ki je iz Las Palmasa za 16 milijonov evrov pripeljal 21-letnega levokrilnega igralca Alberta Moleira.

Angleški prvoligaš Brighton pa je nakupoval v Italiji, za 11 milijonov evrov je od Hellasa Verone odkupil 21-letnega srednjega branilca Diega Coppolo.

Prvi strelec druge lige v Radomlje

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je predstavil prvo poletno okrepitev. V radomeljskem napadu bo po novem 27-letni Rus Stanislav Krapuhin, so sporočili iz kluba.

Krapuhin je nazadnje igral za ekipo Kety Emmi&Impol Bistrica v drugoligaški konkurenci in bil z 19 goli prvi strelec tekmovanja. Pred tem je igral tudi za Zenit, Tom Tomsk, Novosibirsk, Rigo, Audo, Kaspy Aktau, Radnički in Aluminij.

"Veselim se nove sezone v dresu novega kluba. Pogoji za trening so popolni. Tu imam vse, kar potrebujem za naslednji korak v karieri. Radomlje so mi predstavile svoj projekt, imajo odlično akademijo in vem, da napredujejo korak za korakom. Vesel sem, da sem tukaj," je povedal Krapuhin za spletno stran kluba.

Aluminij s prvo okrepitvijo

V obrambni vrsti pa se je okrepil nogometni klub Aluminij. Klub, ki se je po zmagoslavju v drugi ligi vrnil med prvoligaše, je dobil prvo poletno okrepitev. Kot so sporočili iz kluba, bo po novem za zasedbo iz Kidričevega igral 22-letni srednji branilec Domen Zajšek.

Zajšek je nogometno pot s šestimi leti začel prav pri Aluminiju. Od tam ga je pot vodila v mladinsko šolo Maribora, nato pa k italijanski Romi. Iz Italije se je v sezoni 2022/23 vrnil v Slovenijo, k Domžalam, kjer je kot posojen nogometaš oblekel dres Slovenske Bistrice in tam preživel zadnji dve sezoni in pol.

Zajšek je v prejšnji sezoni 2. SNL zbral 29 nastopov in dosegel dva zadetka. "Verjamem, da lahko pomagam tej ekipi - to je bil tudi eden od razlogov, da sem se odločil za prihod domov. Rad bi, da Aluminij ne bi bil muha enodnevnica v prvi ligi, temveč da v njej ostane več sezon, saj si to zasluži, tako organizacijsko kot infrastrukturno. Prepričan sem, da bomo zadane cilje tudi uresničili," je povedal Zajšek.