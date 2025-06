Poletna nogometna tržnica ostaja vroča, zgodba o tem, da bi lahko Benjamin Šeško zapustil Leipzig in nadaljeval kariero pri Arsenalu, pa še naprej ostaja nedorečena. Saga o rekordnem prestopu 22-letnega Slovenca se znova zapleta, jabolko spora pa naj bi po poročanju The Sun predstavljale zahteve iz Šeškovega tabora, ki jih topničarji niso pripravljeni izpolniti. Če bo ostalo pri tem, bi lahko prišlo do preobrata in bi prednost pred Šeškom dobil pet let starejši Šved Viktor Gyökeres.