Še nogometne solze za Ukrajino, zgodovinski dan za Wales

Gareth Bale in soigralci so Wales popeljali na mundial prvič po 64 letih. Foto: Reuters

Ukrajinci niso mogli verjeti, koliko priložnosti so zapravili. Foto: Reuters Ukrajinci, katerim bi zaradi vojnih grozot, ki se dogajajo v njihovi deželi, privoščila nastop na SP 2022 večina sveta, bi morali dodatne kvalifikacije odigrati že marca, a so jo zaradi ruskega vojaškega napada na Ukrajino prestavili. Ukrajinska nogometna reprezentanca je sicer pred odločilnima tekmama kvalifikacij za SP 2022, ki bo konec leta v Katarju, našla zatočišče tudi v Sloveniji, Glavnino priprav so namreč opravili na Brdu pri Kranju. V sredo so v Glasgowu v polfinalu dodatnih kvalifikacij Škote premagali s 3:1. V finalu pa je bil v nedeljo boljši Wales (1:0).

"Zavedamo se, da si večina sveta želi napredovanja Ukrajine,'' je pred tekmo dejal Robert Page, ki je na selektorskem stolčku nadomestil Ryana Giggsa. In uspel jim je zgodovinski podvig, saj so se Valižani na svetovno prvenstvo uvrstili prvič po 64 letih.

Dodatne kvalifikacije za SP 2022 (Evropa): Polfinale:

Sreda, 1. junij, Glasgow:

Škotska : Ukrajina 1:3 (1:0)

McGregor 79.; Jarmolenko 33., Jaremčuk 52., Dovbik 95. Finale:

Nedelja, 5. junij, Cardiff:

Wales : Ukrajina 1:0 (1:0)

Jarmolenko 34./ag

Nogometaši Ukrajine so se večkrat držali za glavo. Pravi šok so doživeli že v 34. minuti, ko je imel Gareth Bale prosti strel. Smer žogi je spremenil Andrij Jarmolenko in ukrajinski vratar Georgi Buščan je bil premagan. Wales je tako po avtogolu odšel na glavni odmor s prednostjo 1:0. V 56. minuti pa nato dve zapravljeni priložnosti za Ukrajince. Najprej je odlično streljal Viktor Cigankov, a mu je branil Wayne Hennessey. Le nekaj sekund pozneje je imel zlato priložnost iz neposredne bližine še Roman Jaremčuk, a je streljal mimo leve vratnice. Bil je jezen sam nase.

Po prostem strelu Garetha Bala je žogo v svojo mrežo preusmeril Andrij Jarmolenko. Foto: Reuters

V zadnjih 20 minutah je Ukrajincem pošla sapa in Wales je odločno krenil po še en gol. Brennan Johnson je tako v 75. minuti zadel okvir vrat. Le minuti pozneje pa je strel Bala branil Buščan. A utrujeni Ukrajinci se niso predajali. V 78. minuti so Valižani blokirali dober strel nesrečnika iz prvega polčasa Jarmolenka. Nato pa še v 84. minuti izjemen strel Artema Dovbika z glavo! A se je valižanski vratar vrgel proti žogi in branil nemogoče. Borili so se kot levi, a jim je zmanjkalo časa in sreče.

Wales se veseli zgodovinskega podviga. Foto: Reuters

Wales so bo v Katarju v skupini B pomeril z Anglijo, Iranom in ZDA.