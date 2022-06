Noro, Janu Oblaku se kaj takega še ni zgodilo!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odkar za slovensko izbrano vrsto brani Jan Oblak, ni še nikoli na eni tekmi prejel toliko zadetkov, kot jih je v nedeljo v Beogradu. Slovenija je na dvoboju lige narodov proti Srbiji izgubila z 1:4, pogled v preteklost pa razodeva, da se tako pogosto njena mreža ni tresla že kar 14 let! Sprehodili smo se skozi vse tekme, na katerih je Slovenija prejela vsaj štiri zadetke. Šest jih je bilo v tem, tri pa so bile v prejšnjem tisočletju.

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak se bliža "reprezentančnemu abrahamu". Dolgoletni čuvaj madridskega Atletica, ki pri 29 letih spada med najboljše vratarje na svetu, je proti Srbiji vknjižil 48. nastop v državnem dresu. A tega si ne bo zapomnil po prijetnem. Še več, tega, kar je izkusil na stadionu Rajko Mitić, ni izkusil še nikoli, saj se je njegova mreža zatresla kar štirikrat!

Fotogalerija s tekme med Srbijo in Slovenijo, foto Sportida:

Tolikokrat je moral po žogo v mrežo, ko so ga premagali Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković-Savić, Luka Jović in Nemanja Radonjić. Pred tem se mu ni nikoli primerilo, da bi na reprezentančni tekmi prejel tako veliko golov. Dvakrat jih je prejel po tri (lanski poraz v Splitu proti Hrvaški – 0:3 in poraz leta 2019 na Poljskem – 2:3), štiri pa nikoli. Vse do usodnega gostovanja v srbski prestolnici.

Nazadnje pred 14 leti!

Napadalec BiH Vedad Ibišević je leta 2008 na prijateljski tekmi v Mariboru dvakrat premagal Samirja Handanovića. Foto: Reuters Slovenska nogometna reprezentanca že zelo dolgo ni prejela tako veliko število zadetkov. To velja tudi za obdobje, ko Oblak sploh še ni stal med vratnicama izbrane vrste. O tem, kako redke so tovrstne tekme, dovolj zgovorno priča podatek, da je Slovenija pred nedeljskim potopom v Beogradu štiri gole nazadnje prejela pred davnimi 14 leti!

Zgodilo se je 19. novembra 2008, ko je Bosna in Hercegovina na atraktivnem prijateljskem srečanju v Ljudskem vrtu Slovenijo premagala s 4:3. Tudi takrat je slovensko reprezentanco vodil Matjaž Kek. Takrat se je kot selektor pomeril proti zvenečemu stanovskemu kolegu Miroslavu Blaževiću, štirikrat pa je moral po žogo v svojo mrežo Samir Handanović.

Rekorden poraz je bil v Parizu

Zinedine Zidane in Miran Pavlin v obračunu leta 2002 v Parizu. Foto: Reuters Kdaj je še Slovenija v preteklosti na eni tekmi prejela vsaj štiri zadetke? Pokukali smo v statistiko in se prepričali, da je bilo takšnih prigod devet, vključno s svežim porazom v Beogradu, sploh prvim v zgodovini slovenske nogometne reprezentance proti Srbiji.

Najvišji poraz vseh časov ostaja tisti, ki ga je Slovenija doživela v kvalifikacijah za Euro 2004, ko je v Parizu izkusila moč takratnih aktualnih evropskih prvakov Francozov (0:5). Slovensko zasedbo je vodil Bojan Prašnikar, petkrat pa je bil na vratih premagan Marko Simeunović.

Slovenija je tako v 30-letni zgodovini na treh tekmah prejela pet, na šestih pa štiri zadetke.

Vse tekme, na katerih je Slovenija prejela vsaj štiri zadetke:

Srbija : Slovenija 4:1 (2022)

Srbska reprezentanca, ki bo letos nastopila na SP 2022, je 5. junija 2022 v Beogradu v ligi narodov premagala Slovenijo s 4:1. Foto: Sportida

Slovenija : BiH 3:4 (2008)

Slovenija je 19. novembra 2008 pod vodstvom Matjaža Keka na prijateljski tekmi v Ljudskem vrtu izgubila proti BiH (3:4), ki jo je takrat vodil Miroslav Blažević. Za Slovenijo sta v polno zadela Robert Koren in Milivoje Novaković (dva gola). Foto: Reuters

Belorusija : Slovenija 4:2 (2006)

Slovenski reprezentanci 11. oktobra 2006 v Minsku ni kazalo slabo, saj je po prvem polčasu (v polno sta zadela Boštjan Cesar in Klemen Lavrič) vodila z 2:1, v drugem delu pa je sledil ogromen preobrat. Belorusija, Sergej Kornilenko (na fotografiji levo) je dosegel dva zadetka, je na koncu zmagala s 4:2. Poraz je tako bolel, da je po njem brez selektorske službe ostal Branko Oblak. Foto: Reuters

Slovenija : Švica 1:5 (2003)

Švica (na fotografiji dvoboj Gorana Šukala in Bruna Bernerja) je 12. februarja 2003 v Novi Gorici napolnila slovensko mrežo. Marko Simeunović je v prvem polčasu prejel tri, Mladen Dabanović pa v drugem dva zadetka. Častni zadetek za Slovenijo je dosegel Ermin Raković. Foto: Reuters

Francija : Slovenija 5:0 (2002)

Francoski zvezdnik Thierry Henry je 12. oktobra 2002 na srečanju na Stade de Franceu povzročal velike težave Fabijanu Cipotu. Za galske peteline so v polno zadeli Steve Marlet (dvakrat), Patrick Vieira, Sylvain Wiltord in Sidney Govou. To je najvišji poraz Slovenije v zgodovini. Foto: Reuters

Slovenija : Honduras 1:5 (2002)

Slovenija se je v sklopu priprav na SP 2002 v Hong Kongu udeležila prijateljskega turnirja, na katerem se je pomerila tudi s Hondurasom in 12. februarja 2002 utrpela enega najhujših porazov v zgodovini (1:5). Kar štiri zadetke za Honduras je dosegel Saul Martinez, za Katančevo četo pa je z bele točke zadel v polno Zlatko Zahović. Foto: Reuters

Norveška : Slovenija 4:0 (1999)

Slovenija je pred 23 leti gostovala v Oslu in v kvalifikacijah za EP 2000 doživela prepričljiv poraz z 0:4. Takrat so napadalno moč Norveške sestavljali Steffen Iversen, Ole Gunnar Solksjaer in Tore Andro Flo. Prva izmed omenjenih sta tudi zatresla slovensko mrežo. Foto: Reuters

Danska : Slovenija 4:0 (1997)

Slovenija je prvič v zgodovini za štiri zadetke izgubila na gostovanju v Köbenhavnu. Danska je bila 30. aprila 1997 v kvalifikacijah za SP 1998 boljša s 4:0, dva zadetka je dosegel takratni zvezdnik Tottenhama Allan Nielsen. Na slovenskih vratih je stal Boško Bošković. Foto: Reuters

Slovenija : Makedonija 1:4 (1993)

Slovenska reprezentanca se je 13. oktobra 1993 v Kranju pomerila z Makedonijo (danes Severno Makedonijo) in naletela na previsoko oviro. Gostje so nadigrali izbrance Bojana Prašnikarja in zmagali s 4:1. Častni zadetek za Slovenijo je prispeval Janez Pate. Foto: Vid Ponikvar