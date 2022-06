Vrag je odnesel šalo. Kek že razmišljal, da ima vsega dovolj.

Lani Split (Poljud), letos Beograd (stadion Rajko Mitić, širši javnosti bolj znan kot Marakana). Dva kultna objekta z območja nekdanje Jugoslavije sta razgalila ogromne težave, s katerimi se že dlje časa spopada nogometna reprezentanca Slovenije. Ko so najboljši nogometaši, kar jih po mnenju Matjaža Keka premore Slovenija, lani po boleči zaušnici v Dalmaciji (0:3) izgubili stik z vodilnimi v kvalifikacijski skupini za SP 2022, navijače pa sta zabolela nemoč ter pomanjkanje borbenosti, so si igralci v slačilnici natočili čistega vina.

Od takrat naprej so ponavljali, da se je po tistem razočaranju v Splitu nekaj spremenilo. Nanizali so nekaj boljših, a vseeno rezultatsko manj uspešnih predstav, ko pa je napočil čas za ligo narodov, ki bi se je morala Slovenija lotiti z največjim možnim odmerkom motivacije, saj že dolgo ni tekmovala v tako ugledni družbi (s Švedsko, Norveško in Srbijo, udeleženko letošnjega SP), pa je Kekova četa stopila korak nazaj.

Po 12. juniju bo treba pogledati, kako naprej

Slovenska reprezentanca je imela po prvem polčasu v žepu neodločen rezultat, v nadaljevanju, ko je Srbija z menjavami okrepila zasedbo, pa je izgubila stik z gostitelji. Foto: Sportida Novi dresi niso prinesli ne točk ne zadovoljstva, prepričljiv poraz v Beogradu (1:4), sploh prvi proti srbskim nogometašem v obdobju državne samostojnosti, pa je v slovensko slačilnico vrnil ''splitske'' občutke. Anemičnost, nedopustno število napak, bojazljivost, nezbranost, pomanjkanje naboja, borbenosti … Še ena v nizu neprepričljivih predstav, v kateri je slovensko reprezentanco še višjega poraza rešil kapetan Jan Oblak, je tako razočarala selektorja Matjaža Keka, da je prvič, odkar je podaljšal sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije (NZS), namignil o možnosti, da bi predčasno zapustil odgovorni položaj.

''Od prve minute dalje smo dajali Srbiji možnosti, tudi z neodgovorno igro. Namesto da bi iz našega zadetka (Petar Stojanović je v 30. minuti po mojstrskem zadetku izenačil na 1:1, op. p.) dobili zagon, smo zelo hitro potonili. Vmes sem razmišljal tudi o tem, da imam vsega dovolj. Zdaj nas čaka tekma v Oslu, potem še doma s Srbijo, nato pa bo treba pogledati, kako naprej," je dal 60-letni Mariborčan vedeti, kako je vrag odnesel šalo. Podoba slovenske reprezentance že dolgo ni bila na tako nizki ravni, temu primerna je tudi podpora navijačev.

Nedopustno na tej ravni

Enega redkih svetlih trenutkov na dvoboju v srbski prestolnici je predstavljal prekrasen zadetek Petra Stojanovića za 1:1 v 30. minuti. Foto: Sportida Kek je lani podaljšal pogodbo s krovno zvezo. Takrat je bil poln motivacije, na roko, vsaj kar se tiče atraktivnosti, mu je šel žreb za ligo narodov, ki je Sloveniji namenil skupino z zvenečimi tekmeci. Uvodni tekmi s Švedsko (0:2) in Srbijo (1:4) sta namignili, da so ekipe v ligi B v tem trenutku premočne za slovensko reprezentanco, ki še išče svoj jaz, ob odsotnosti zvezdnikov, ki prinašajo dodano vrednost na igrišču (Josip Iličić), pa ji ne uspeva izžarevati tistega, s čimer je naredila Slovenijo ponosno že pred desetletji, ko je parala živce favoritom z borbenostjo, nepopustljivostjo in je dihala kot eno.

V Beogradu je delovala povsem drugače, zato niso čudile opazke selektorja, ki je dogajanje v zadnjih minutah, takrat so Srbi z lahkoto povišali prednost z 2:1 na 4:1, v slovenski mreži pa bi se lahko znašla še kakšna žoga, označil za razprodajo ugleda. Najbolj ga je zbodlo veliko število neizsiljenih napak. ''To je nedopustno na tej ravni,'' sporoča zadnji strateg, ki je popeljal Slovenijo na veliko tekmovanje. Od takrat je minilo že dobro desetletje.

Oblak: To ni bilo podobno ničemer

Jan Oblak je proti Srbiji prejel kar štiri zadetke, od tega tri po strelih srbskih nogometašev z glavo iz neposredne bližine. Foto: Sportida Ko je Slovenija nastopila na SP na jugu Afrike (2010), je Jan Oblak kot golobradi mladenič iz Olimpije prestopil k Benfici in začel svojo pot, s katero je ustvaril prepoznavno ime v svetovnem nogometu. Škofjeločan si želi bogato kariero oplemenititi še z reprezentančnim nastopom na velikem tekmovanju, a bo to, če se bodo nadaljevale takšne predstave, kakršno je spremljal v Beogradu, zelo težko uresničil.

Oblak nosi v slovenski izbrani vrsti kapetanski trak, po polomu na stadionu Rajko Mitić pa je v pogovoru za Val 202 iskreno spregovoril o stvareh, ki so ga zmotile. "Strinjam se s selektorjem, da gre za razprodajo ugleda. Vsi smo videli, da to danes ni bilo za nikamor, da ni bilo podobno ničemer. Nismo se držali tega, kar smo govorili ves teden. Mi ne smemo prejemati zadetkov, ker jih težko dajemo. Na koncu smo dobili štiri, in to z lahkoto. Občutek je bil, da če bi Srbija hotela zabiti še kakega, bi ji morda uspelo,'' ga skrbi ravnodušnost, občutek, kako je soigralcem vseeno, koliko zadetkov bodo sploh prejeli. Na koncu je bil premagan štirikrat, od tega trikrat po strelu z glavo, ko so se srbski strelci lažje od načrtovanega izmuznili slovenskim branilcem in premagali nemočnega Oblaka.

Eden najboljših vratarjev na svetu − to je dokazal tudi s fantastičnim posredovanjem v 55. minuti, ko je ubranil strel srbskega strelskega rekorderja Aleksandra Mitrovića in si prislužil tudi aplavz srbskih ljubiteljev nogometa −, je prepričan, da bo treba veliko spremeniti.

Slovenska reprezentanca je po drugem zaporednem porazu v ligi narodov ostala zasidrana na dnu razpredelnice. Foto: Sportida Podobno kot po lanskoletnem porazu v Splitu je spregovoril o manj primernem odnosu do državnega dresa in razprodaji ugleda. Ne nazadnje je Slovenija še pred desetimi leti predstavlja primer nogometnega fenomena, saj je kot ena manjših držav z nič kaj bogatim bazenom igralcem kar trikrat zaigrala na velikem tekmovanju (EP 2000, SP 2002, SP 2010). A to so bili še časi, ko so slovensko reprezentanco krasile drugačne vrline. Selektor Kek je že lani po Splitu opozarjal na pomanjkanje borbenosti. ''Vsako tekmo je treba iti v boj, tudi če je treba pustiti kako poškodbo na igrišču," je bil v pogovoru za Val 202 odločen Oblak.

Sledita Oslo in vroči Haaland

Erling Braut Haaland je v nedeljo dvakrat zatresel švedsko mrežo. Foto: Reuters Slovenija dobiva novo priložnost za osvojitev prvih točk v skupini B4 lige narodov že v četrtek. Kekova četa odhaja na Norveško, tradicionalno neugodno gostovanje, kjer se je mudila štirikrat, a vselej ostala praznih rok (0:1, 1:2, 0:3 in 0:4). Tokrat bo imela opravka z zelo motivirano zasedbo Vikingov, ki vodi na lestvici, obenem pa premaguje tekmece na krilih vročega strelca Erlinga Brauta Haalanda.

To pa predstavlja veliko nevarnost za slovensko obrambo, ki se v nedeljo ni proslavila pri pokrivanju srbskih reprezentantov. Obeta se velik izpit zrelosti za Slovenijo, po katerem sledi še nedeljsko srečanje v Stožicah s Srbijo, nato pa bo selektor Kek ocenil, kako nadaljevati reprezentančno zgodbo.