Razočarani Haaland izustil le tri besede: Oblak, Oblak, Oblak

Slovenski nogometni reprezentanti po zgodovinskem remiju v Oslu, prvi točki, osvojeni na Norveškem, niso dajali izjav. Razočarani zaradi nekaterih medijskih objav in kritik na račun njihove (ne)bojevitosti na prejšnjih tekmah, kot da bi upoštevali "napotek" Jana Oblaka, izrečen pred odhodom na Norveško, ko je dal vedeti, da bi bilo veliko bolj primerno od besed, da začne reprezentanca govoriti z dejanji na igrišču.

Konec fantastičnega niza

Jan Oblak je postal prvi vratar, ki je v slabem letu proti Norveški ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Guliverimage Izjav pa po tekmi na Norveškem ni dajal niti Erling Braut Haaland, eden najbolj cenjenih nogometašev na svetu. Čeprav bo prihodnji mesec dopolnil šele 22 let, že dalj časa spada med najboljše napadalce na svetu. V državnem dresu je nanizal kar sedem srečanj, na katerih je vselej zatresel mrežo tekmeca. Na nekaterih tekmah celo večkrat.

Tako je od 1. septembra 2021 in srečanja proti Nizozemski (1:2) na dvobojih z Latvijo, Gibraltarjem, Slovaško, Armenijo, Srbijo in Švedsko skupno dosegel 11 zadetkov. Vročega niza pa je bilo konec v četrtek, ko so se Vikingi na stadionu Ullevaaal, tradicionalno neugodnem za slovensko reprezentanco, s Cesarjevimi bojevniki razšli brez zadetkov (0:0).

Skandinavcem ni do tretje zaporedne zmage v ligi narodovo pomagala niti izključitev Mihe Blažiča, ki jo je zagotovil ravno hitronogi Haaland. Primorec ga je nepravilno oviral, ko jo je v 63. minuti ucvrl proti Oblaku. Sledile so minute, ki so pripadle gostiteljem.

Trenutek, ko je Miha Blažič storil prekršek nad Erlingom Haalandom in prejel rdeči karton. Foto: Reuters

Če so Slovenci v prvem polčasu presenetili in namučili Norvežane, si priigrali več priložnosti, Žana Celarja pa je od strelskega reprezentančnega prvenca delilo le nekaj centimetrov (vratnica), je nadaljevanje pripadlo gostiteljem. Pred vrati Oblaka je bilo vroče, Martin Odegaard je zatresel prečko, nato pa je Škofjeločan kopičil število obramb. Nekajkrat je ubranil tudi nevarne strele Haalanda in se prelevil v prvega junaka srečanja. Slovenija je tako osvojila zgodovinsko točko, prvo na Norveškem in prvo, odkar nastopa v drugem najvišjem kakovostnem razredu lige narodov, Vikingi pa so prvič ostali brez zmage.

Izgovoril je le tri besede

Jan Oblak je bil v Oslu kralj slovenskega kazenskega prostora. Foto: Guliverimage Haaland, z naskokom največji zvezdnik norveškega nogometa in še širše, po dvoboju ni skrival razočaranja. Če so se njegovi soigralci ustavljali pred novinarskimi mikrofoni, je nekdanji napadalec Borussie Dortmund in Salzburga odvihral na avtobus.

Po poročanju norveškega spletnega dnevnika Nettavisen pa ob tem ni molčal, ampak na vprašanje novinarjev, ali lahko kaj pove o tekmi, trikrat jasno in glasno povedal Oblak. Izgovoril je torej ''Oblak, Oblak, Oblak'', s tem pa tudi sam dal vedeti, kdo je na srečanju prevesil jeziček na tehtnici v prid Slovenije, da je ostala neporažena na Ullevaalu. S tem je 29-letni Slovenec prejel najlepšo pohvalo za vse, kar je pokazal (in ubranil) na Norveškem.

Haalandu se nova priložnost za izboljšanje strelske statistike v državnem dresu ponuja v nedeljo, ko bo v Oslu pričakal sosede iz Švedske. Prejšnjo nedeljo jim je v Stockholmu zabil dva zadetka. Isti večer čaka Slovenijo priložnost, da se v Stožicah maščuje Srbiji za boleč poraz v Beogradu (1:4).

Jan Oblak je prejšnji teden v Beogradu prejel kar štiri zadetke. V nedeljo se bo s Srbi spoprijel še v Ljubljani. Foto: Sportida

Na dvoboju, na katerem je Oblak prvič v reprezentančni karieri prejel kar štiri zadetke. Le štiri dni pozneje je v Oslu zadržal mrežo nedotaknjeno, njegovi soigralci pa pokazali bistveno drugačen obraz. Konec tedna bi nas lahko tako v Ljubljani, ko bo izbrano vrsto ob odsotnosti s koronavirusom okuženega Matjaža Keka znova vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar, čakala pravcata nogometna poslastica.