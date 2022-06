Po koncu junijskega dela Lige narodov, ki ga je slovenska nogometna reprezentanca končala z domačim remijem s Srbijo (2:2), so se pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) oglasili s sporočilom za javnost in zanikali govorice, da naj bi Matjaž Kek, ki je bil na zadnjih dveh tekmah v vlogi gledalca, prepustil selektorsko taktirko. "Po okrevanju bo nadaljeval svoje delo," je o reprezentančni prihodnosti Keka dejal predsednik NZS Radenko Mijatović .

Slovenska nogometna reprezentanca je naporen junijski ciklus lige narodov, v kateri prvič nastopa v ligi B, v nedeljo končala z remijem s Srbijo (2:2), pred tem pa na račun vpisala dva poraza (s Švedsko 0:2, s Srbijo 1:4) ter remi z Norveško (0:0). Selektor Matjaž Kek je varovance vodil ob porazih, nato pa se zaradi okužbe z boleznijo covid-19 znašel v vlogi gledalca, tako da je selektorske vajeti začasno prevzel pomočnik Boštjan Cesar.

"Namigovanja, ki so se pojavila v nekaterih medijih, nimajo resnične podlage"

Po uvodnih neprepričljivih predstavah so se pojavile govorice, da bi bil lahko Kek kmalu preteklost te reprezentance, nekateri so na njegovem mestu videli tudi Zlatka Zahovića, ki je v pogovoru za Večer zanikal namigovanja. Po koncu ciklusa so se s sporočilom za javnost oglasili pri Nogometni zvezi Slovenije in v zapisu dali vedeti, da 60-letni Štajerec ostaja na selektorskem položaju.

"Selektor Matjaž Kek bo po okrevanju nadaljeval svoje delo." Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Po tekmi z Norveško in pred tekmo s Srbijo se je v slovenskih medijih pojavilo veliko neresnic in ugibanj o prihodnosti selektorja slovenske reprezentance, Matjaža Keka. Selektor Kek in NZS sta decembra 2021 podaljšala sodelovanje do konca kvalifikacij za EP 2024, njegova odsotnost na zadnjih dveh tekmah je bila izključno posledica okužbe s koronavirusom in vsa namigovanja, ki so se pojavila v nekaterih medijih, nimajo nobene resnične podlage," so zapisali v uvodu.

"Po okrevanju bo nadaljeval svoje delo"

"Selektor Matjaž Kek bo po okrevanju nadaljeval svoje delo, strokovni ekipi A-reprezentance na čelu z Boštjanom Cesarjem, ki je ob fizični odsotnosti selektorja zaradi koronavirusa in po neprijetnem porazu v Beogradu reprezentanco pripeljala do dveh odličnih predstav proti Norveški v gosteh in Srbiji doma, pa se iskreno zahvaljujem za zelo dobro opravljeno delo," je ob tem dejal predsednik NZS Radenko Mijatović.

"Nekateri odzivi pred tekmo in po njej so bili neprimerni tako na eni kot na drugi strani. Čustva v teh trenutkih so intenzivna, a verjamem, da se lahko z medsebojnim spoštovanjem v prihodnosti takšnim položajem izognemo."

"Nekateri odzivi pred tekmo in po njej so bili neprimerni tako na eni kot na drugi strani"

Predsednik se je dotaknil tudi dogodkov pred domačo tekmo s Srbijo in po njej, ko so se slovenski reprezentanti odzvali na zapis v slovenskih medijih z medijskim molkom: "V vsakem trenutku se zavzemam za ferplej in načela športnega vedenja tako na igrišču kot ob njem. Nekateri odzivi pred tekmo in po njej so bile neprimerni tako na eni kot na drugi strani. Čustva v teh trenutkih so intenzivna, a verjamem, da se lahko z medsebojnim spoštovanjem v prihodnosti takšnim položajem izognemo."

"Že pred organizacijo tekme smo se na NZS zavedali, da bo tekma preizkus poštenega navijaškega vzdušja in strpnosti, zato smo veseli, da so se gledalci veselili dobrih akcij obeh ekip. V prvem polčasu so bili glasnejši gostujoči, v drugem delu pa domači navijači, kar je reakcija na dogodke na igrišču, v splošnem pa je pozitivno vzdušje za obe reprezentanci zasenčilo nekaj manjših posameznih dogodkov, ki ne spadajo na nogometna igrišča," so še zapisali pri NZS.